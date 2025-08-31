Trump sonunda ortaya çıktı... 5 günlük mola merak uyandırdı

Haberin Devamı

En son salı günü Beyaz Saray’da Kabine toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump (79), o günden bu yana kamuoyu önüne ilk kez cumartesi günü çıktı. Hafta sonu ve pazartesi günü için de resmi programının olmaması üzerine çeşitli söylentilere sebep olan ABD Başkanı, cumartesi sabahı Beyaz Saray’dan Virginia eyaletindeki Golf Kulübü’ne giderken görüntülendi. Başkan’ın yanında torunları da bulunuyordu. Başkanlığının ilk gününden bu yana hemen hemen her gün kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulunan Trump’ın bu kadar uzun süre göz önünden uzakta kalması alışılmış bir durum değildi. Trump’ın en son sosyal medya paylaşımı Washington saatiyle cumayı cumartesiye bağlayan gece yapılmıştı.

SAĞLIK SORUNU MU VAR

ABD Başkanı’nın yayımlanan programında cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de boş olması, Amerikan sosyal medyasında “Trump öldü” söylentilerine yol açtı. Bu hafta başında Trump’ın elinde görülen morluk, “sağlık sorunlarından ötürü mü insan içine çıkmıyor” sorularına sebep olmuştu. Beyaz Saray, yaptığı açıklamada, Trump’ın elindeki morluğun “aspirin almaktan” ve “çok el sıkışmaktan” ötürü olduğunu ileri sürmüştü. Öte yandan geçtiğimiz ay Beyaz Saray Doktoru Sean P. Barbabella, Trump’a “kronik venöz yetmezlik” tanısı koymuştu.

VANCE “HAZIRIM” DEDİ

ABD Başkanı Trump‘ın bir süre ortalarda gözükmemesi, elindeki morluk ve kronik venöz yetmezlik tanısı üzerine Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in bir açıklaması da soru işaretlerini arttırdı. Vance 27 Ağustos’ta USA Today’e verdiği röportajda, başkomutanlık görevini üstlenmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda “Son 200 günde iş başında çok değerli bir eğitim aldım” yanıtını verdi. Açıklaması ilginç bulunan Vance, “Başkan’ın sağlık durumu son derece iyi durumda. Olağanüstü bir enerjisi var” diye ekledi.