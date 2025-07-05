Trump sonunda muradına erdi: ‘Büyük güzel tasarı’ Kongre’den geçti

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ABD Başkanı Donald Trump’ın destek verdiği, kapsamlı vergi ve harcama kesintilerinin yer aldığı ve maliyetinin 5 trilyon doları aşması beklenen ve Trump’ın “Büyük Güzel Yasa Tasarısı” olarak adlandırdığı tasarı, Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de kabul edildi. Kongre’nin her iki kanadından da geçen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Trump’ın imzasına sunulacak.

JEFFRIES ENGEL OLAMADI

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, oylama öncesinde kürsüde değerlendirmelerde bulundu. Amerikan siyasetinde “filibuster” olarak adlandırılan ve oylamaları geciktirmeyi amaçlayan şekilde uzun bir konuşma yapan Jeffries, 8 saat 44 dakika süren konuşmasıyla bu alanda Temsilciler Meclisi tarihi rekoru kırdı. Ancak Jeffries’in uzun konuşması oylamanın önüne geçemedi. Tüm Demokrat temsilcilerin kabul edilmemesi yönünde oy kullandığı tasarıya, Cumhuriyetçilerden de 2 temsilci karşı çıktı. Yasa, 214’e karşı 218 oyla kabul edildi.

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40 YILLIK RÜYA

1980’li yıllarda görev yapan eski ABD Başkanı Ronald Reagan’dan bu yana Cumhuriyetçilerin düşük vergilendirme uygulanan ve sosyal yardımların önemli ölçüde kısıldığı bir sistemin istihdam ve refahı arttıracağı görüşüyle farklı içeriklerle kabul ettirmeye çalıştığı çerçeve Trump döneminde geçmiş oldu. Cumhuriyetçilerin 40 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştüren Trump, kamuoyunun tüm çekincelerine rağmen bugüne kadarki en güçlü konumuna ulaşsa da tasarının gelecek sene yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti aleyhine bir sonuç doğurabileceği belirtiliyor.

TEPKİ OYU YARATIR MI

Tasarıda bütçe tasarrufu için en yüksek kesintilerin yapıldığı iki kalem, düşük gelirli ve engelli Amerikalılara sağlık hizmeti sunan Medicaid ve düşük gelirli Amerikalıların gıda almasına yardımcı olan Tamamlayıcı Beslenme Yardım Programı. 11.8 milyon ABD’linin Medicaid sigortasını, 8 milyon kişinin de gıda yardımlarını kaybetmesine yol açacak bu büyük kesintilerin, 2026 ara seçimlerinde tepki oyuna dönüşebileceği değerlendiriliyor. Cumhuriyetçiler kesintilerin bu programlardaki usulsüz hak sahipliği gibi israfa yol açan uygulamaları önleyeceğini savunurken, tasarı ayrıca düşük ve orta gelir sınıfının alım gücünü arttırmaya yönelik bahşiş, fazla mesai ve araba kredisi faizindeki vergileri de 2028 yılına kadar düşürmeyi öngörüyor.

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GÖÇ VE SINIRA 100 MİLYAR DOLAR

Birçok kesim tasarıyla gelen vergi indirimlerinin bütçeye 10 yılda 3.3 trilyon dolar ek borç yükü bindireceğini savunurken, Trump cephesi ise daha düşük vergilerin daha fazla istihdam ve gelir sağlayarak bunu telafi edeceği görüşünde. Tasarı, vergi indirimlerinin yanı sıra, göçmenlik uygulamalarına ve Meksika sınırına duvar örülmesine on milyarlarca dolarlık kaynak aktaracak. Tasarı ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile sınır uygulamalarına 100 milyar dolar fon sağlanıyor.