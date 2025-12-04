Trump sonunda itiraf etti: Kremlin ne yapıyor bilmiyorum

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna’da barış planını görüşmek üzere Kremlin’de bir araya geldi.

Savaşın gidişatını değiştirebilecek nitelikte kritik temasın ardından Rusya’nın dış politika danışmanı ve Putin’in yardımcısı Yuri Uşakov, toplantının “çok yararlı, yapıcı ve son derece esaslı” geçtiğini söyledi. Ancak Uşakov, buna rağmen “bir uzlaşma seçeneğinin bulunamadığını” açıkladı.

Bazı maddelerin Moskova’ya uymadığını belirten Uşakov, “Amerikan önerilerinden bazıları az çok kabul edilebilir görünüyor ancak bunların tartışılması gerekiyor” dedi ve çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

TRUMP'TAN ÇARPICI İTİRAF

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın barış planını reddetmesinin ardından Ukrayna’ya geniş çaplı İHA saldırısı başlatmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İngiliz Telegrap gazetesinde yer alan habere göre Trump, Kremlin’in adımlarını anlamlandırmakta zorlandığını belirtti ve “Kremlin’in ne yaptığını bilmiyorum” itirafında bulundu.

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner’ın bir gün önce Putin ile “olumlu bir görüşme” gerçekleştirdiğini söyledi.

Putin’in savaşı bitirmek istediği izlenimini aldıklarını kaydeden Trump, “Savaşı sona erdirmek istiyor. İzlenimi buydu. Şunu söyleyebilirim ki Putin ile oldukça iyi bir görüşme yaptılar. Gerisini göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trump, görevinin ilk yılında Ukrayna’daki çatışmayı çözmeyi en önemli öncelikleri arasında gördüğünü hatırlattı. Ancak Moskova’nın sert taleplerinin süreci zorlaştırdığını vurguladı.

"DONBASS VE NOVOROSSİYA'YI YA ZORLA ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ YA DA UKRAYNA BU BÖLGELERİ TERK EDECEK"

Putin, Witkoff ve Kushner ile Moskova'da yapılan görüşmenin "çok faydalı" olduğunu ifade etti. Sunulan çözüm önerilerinin Alaska'da 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen Rusya-ABD zirvesinde varılan anlaşmalara dayandığını belirten Putin, Washington'un 28 maddelik barış planının 4 ayrı pakete bölünerek görüşülmesini önerdiğini dile getirdi.

Putin, "Barış planının her bir maddesini tek tek ele almak durumundaydık, bu yüzden görüşme 5 saat sürdü" ifadelerini kullandı. Putin, "ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna sorununa uzlaşmacı bir çözüm bulmak için samimi bir çaba sarf ediyor, ancak bu kolay bir iş değil. Ukrayna'ya yönelik barış planı üzerinde çalışırken fikir birliğine varılamayan konular vardı, bu zor bir iş. Bazı durumlarda, 'Evet, bunu tartışabiliriz' dedik, ama üzerinde anlaşamadık" şeklinde konuştu.

Putin, Rusya'nın neleri kabul edebileceği ve neleri kabul edilemez bulduğu konusunda ayrıntı vermeyi reddederek, "Bence bu erken bir karar. Çünkü barış çabalarının çalışma düzenini bozabilir" ifadelerini kullandı.

Rus lider, Washington'un "mekik diplomasisi" yürüttüğünü sözlerine ekleyerek, "Avrupalılarla görüştüler, sonra bize geldiler, sonra Ukraynalılar ve Avrupalılarla bir görüşme daha yaptılar" dedi.

Ukrayna ordusunun Donbass'tan çekilmesini önerdiklerini, bunun çatışmaları önleyeceğini kaydeden Putin, şu açıklamayı yaptı:

"Ancak Ukrayna, düşmanlıklara devam etmeyi tercih etti. Ukrayna'ya şunu söyledik: Halk sizinle yaşamak istemiyor, referandum düzenlediler ve bağımsızlık için oy kullandılar. Askerlerinizi çekin, o zaman askeri bir harekat olmayacak. Ama hayır, onlar silahlı çatışma yolunu tercih etti"

Donbass ve Novorossiya'yı her halükarda alacaklarını belirten Putin, "Ya bu bölgeleri zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" diye konuştu.

Putin, Ukrayna'nın güney ve doğu bölgelerini ifade etmek için Rusça'da "Yeni Rusya" anlamına gelen "Novorossiya" kelimesini kullanıyor. Novorossiya, Rus İmparatorluğu döneminde Ukrayna'nın doğusunu ve güneyini kapsıyordu.

ABD HEYETİ MOSKAVA'DAN AYRILDI, RUSYA SALDIRIYA GEÇTİ

ABD heyeti de Putin’in bir anlaşma istediğini ancak bunun için her iki tarafın da adım atması gerektiğini aktardı. Witkoff ve Kushner’ın Moskova’dan ayrılmasından kısa süre sonra Rusya, Ukrayna’nın farklı bölgelerine yeni İHA saldırıları düzenledi.

Rus güçleri, Rusya’nın son barış teklifini resmen reddetmesinin ardından Ukrayna’nın Dnipro bölgesine en az 111 insansız hava aracı göndererek geniş çaplı saldırı başlattı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin 43 ve 50 yaşındaki iki erkek olduğu bildirilirken yaralanan üç kişiden birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Rus ordusu ayrıca, Zaporijya, Harkov ve Odessa bölgelerini gece boyunca hedef aldı.

RUSYA'NIN "KIRMIZI ÇİZGİLERİ" DEĞİŞMEDİ

Daha önce gerçekleştirilen müzakerelerde yaşanan temel anlaşmazlıkların, Kremlin’in ısrarla sürdürdüğü taleplerden kaynaklandığı belirtildi.

CNN International’ın haberine göre Rusya, Ukrayna’nın NATO’ya katılma isteğinden resmi olarak vazgeçmesini talep etti.

Moskova, Rusya tarafından ilhak edilen ancak tamamı kontrol altına alınmamış Doğu Ukrayna’daki Donbas bölgesinin Ukrayna tarafından teslim edilmesini istedi.

Putin ile ABD heyetinin gerçekleştirdiği görüşmede “toprak meselelerinin” ele aldığını ifade eden Uşakov, bu konular çözülmeden krize bir son bulunamayacağını düşündüklerinin altını çizdi.

NATO’DAN SERT TEPKİ: KAN DÖKME SONA ERMELİ

Brüksel’de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Putin’e sert mesaj verdi.

“Putin gösterişli sözleri bırakıp kan dökmeyi sona erdirmeli” diyen Cooper, “Trump ve Zelenski barış arıyor ancak şu ana kadar Putin’den gördüğümüz tek şey savaşı tırmandırma girişimi” ifadesini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ise Rusya liderini, “dünyanın zamanını boşa harcamakla” suçladı.