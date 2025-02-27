Trump son darbeyi vurdu, AB ayağa kalktı! Çok sert açıklamalar: Misilleme tehdidi...

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." dedi.

Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade ederek, bu durumda artık oradan ithalat yapmayacaklarını kaydetti.



Haberin Devamı

Trump'ın sert açıklamalarına Avrupa Birliği'nden cevap gecikmedi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Trump'ın "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu" açıklamasına karşı çıktı ve "AB kimseyi mahvetmek için kurulmadı tam aksine barışı korumak, uluslarımız arasında saygı bağını korumak, serbest ve adil ticaret yaratmak ve transatlantik dostluğumuzu güçlendirmek için kuruldu" dedi.

Tusk daha önce de yaptığı bir açıklamada ticaret savaşının son derece 'gereksiz ve aptalca' olduğunu savunmuş ve bu durumdan kaçınmak için gereken her şeyin yapılması çağrısında bulunmuştu.



Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard ise AFP haber ajansına verdiği demeçte Trump'ın yüzde 25'lik gümrük vergilerini yürürlüğe koyması halinde Avrupa Birliği'nin misillemede bulunacağını belirterek "Amerikalılar, gümrük vergilerini artırmaya devam ederse, AB'nin de aynısını yapacağı açık" dedi.

NTY: SON DARBEYİ GÜMRÜK VERGİLERİ İLE VURDU

Trump, göreve geldiği ilk dönemde Avrupa Birliği'ni "ABD'ye ticaret konusunda zarar vermek için kurulmuş bir düşman" olarak tanımlamıştı. Dün gece düzenlenen kabine toplantısında bu suçlamayı tekrarladı. New York Times gazetesinde yer alan bir analize göre, Trump göreve başlar başlamaz Rusya'ya destek verdi, Avrupa'nın kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledi ve son darbe olarak da gümrük vergilerini duyurdu.

Haberin Devamı

Avrupa'daki bazı yetkililer ve analistler Trump yönetimini Avrupa'ya karşı sadece 'kayıtsız' olarak görüyor; bazıları ise artık ortada 'açık bir düşmanlık' olduğunu öne sürüyor. Her iki grubun da emin olduğu tek şey Amerika'nın artık daha az güvenilebilir ve ön görülemez bir ortak olduğu gerçeği.



Dün geceki açıklamasında Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söyleyen Trump, Kanada ve Meksika üzerinden ABD'ye gelen fentanil yüzünden milyonlarca kişinin öldüğünü öne sürdü. Trump, "Tarifeler devam edecek, hepsi değil ama birçoğu." ifadesini kullanırken, 2 Nisan'da Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin yanı sıra diğer tüm tarifelerin de yürürlüğe gireceğini belirtti.

Haberin Devamı

ABD Başkanı, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti. Tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Trump, tarifelerin yürürlüğe girmesinden bir gün önce sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.