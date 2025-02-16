Trump son 3 günde şok üstüne şok yaşattı: Avrupa'da acil toplantı!

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile doğrudan barış görüşmelerini başlatması, Ukrayna'nın bu konuda tam olarak bilgilendirilmemesi ve Avrupalı liderlerin görüşmelere bile dahil olmaması hem AB'yi hem NATO'yu hem de Ukrayna'yı sarstı.

KİŞİSEL BİR SORUNA DÖNÜŞTÜ, TRUMP AVRUPA'YI AŞAĞILADI

ABD'li yayın organı Axios'a göre, Trump Rusya hamlesi ile Amerika'nın en yakın müttefiki olan Avrupa'yı aşağılarken ülke içinde ise ABD'ye ithalat vergisi uygulayan her ülkeye "karşılıklı" tarifeler uygulanacağını duyurdu; bu durumun AB'den gelen 600 milyar dolar değerindeki malları etkilemesi muhtemel.



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Almanya’da düzenlenen 61’nci Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Avrupa’nın demokrasi anlayışını yaylım ateşine tutması ve ev sahibi ülkenin Başbakanı Olaf Scholz yerine 23 Şubat’taki seçimlerde kilit rol oynaması beklenen aşırı sağcı AfD’nin lideri Alice Weidel ve anketlerin favorisi CDU/CSU’nun adayı Merz ile görüşmesi ile işlerin özellikledönüştüğü iddia ediliyor.

ALACAKARANLIK DÖNEMİ BAŞLIYOR: BİR YILDIR TRUMP'IN DÖNÜŞÜNE HAZIRLANMALARINA RAĞMEN ŞOKTALAR

Axios'a göre, Avrupalı liderler bir yıldan uzun bir süredir Trump'ın geri dönüşüne hazırlanıyorlardı ancak son üç günde yaşananlar onların bile en kötü kâbuslarını geride bıraktı.

Yayın organı 'Trump Avrupa'yı boğuyor' başlıklı haberinde, Trump'ın Danimarka'dan Grönland'ı istediğini, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Suudi Arabistan'ı arabulucu olarak seçtiğini ve atılan ticari adımları hatırlatarak "Trump'ın ikinci dönemi transatlantik ilişkiler için alacakaranlık anlamına gelebilir" ifadesini kullandı.



Trump'tan peş peşe gelen hamlelere Avrupa sessiz kalmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 17 Şubat'ta Paris'te düzenlenecek acil bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kritik toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın adımları ve Ukrayna konusu ele alınacak.

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, 61’nci Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptığı açıklamada, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın zirveye katılacağını açıkladı ve sosyal medya hesabından “Gücümüzü ve birliğimizi göstermeliyiz” paylaşımında bulundu.

Kritik toplantıya NATO genel sekreteri Mark Rutte ve Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya liderlerinin katılması bekleniyor.



Downing Street'ten yapılan açıklamada İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın toplantıya katılacağı ve toplantıdaki notları ABD başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye taşıyacağı belirtildi.

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Starmer da konuya ilişkin açıklamasında "Ukrayna'nın geleceğini güvence altına almak ve Rusya'dan gelen tehdide karşı koymak için ABD ile birlikte çalışırken, Avrupa'nın NATO'da daha büyük bir rol üstlenmesi gerektiği açıktır. Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa'yı bir arada tutmak için çalışacaktır. İttifak içindeki herhangi bir bölünmenin, karşı karşıya olduğumuz dış düşmanların dikkatini dağıtmasına izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.



"RUSYA VE ABD İLETİŞİMİ SÜRDÜRME KONUSUNDA ANLAŞTI"

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün bir telefon görüşmesi geçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki bakan Ukrayna'daki durumu ve önceki ABD yönetimi tarafından koyulan "tek taraflı engellerin" kaldırılmasını görüştü.

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Açıklamada, önceki yönetimden miras kalan, karşılıklı faydalı ticaret, ekonomik ve yatırım iş birliğine yönelik tek taraflı engellerin kaldırılması adına "ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek amacıyla iletişimi sürdürme konusunda" anlaştıkları belirtildi.

Bakanların ABD'deki "Rus diplomatik misyonlarının işleyiş şartlarını hızlı bir şekilde iyileştirme" konusunda da görüşme yaptıkları belirtilen açıklamada, uzmanların yakında bir araya gelerek, Rus ve ABD misyonlarının yurtdışındaki çalışmalarına yönelik engelleri karşılıklı olarak kaldırmak için somut adımlar üzerinde anlaşacakları aktarıldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Rubio'nun telefonda, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaya son verme konusundaki kararlılığını yinelediğini bildirdi. Açıklamada, "Bunun yanı sıra, diğer bir dizi ikili konuda potansiyel olarak birlikte çalışma fırsatını da görüştüler" denildi.