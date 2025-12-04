Trump Somalilileri hedef alıp ‘çöp’ dedi

Haberin Devamı

Somali kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar için de ‘çöp’ diyen Trump’ın açıklamaları ABD’deki en büyük Somalili topluluğuna ev sahipliği yapan Minnesota’daki bir sosyal yardım dolandırıcılığı davasının yarattığı yankının ardından geldi. Davada, aralarında onlarca Somali kökenlinin de bulunduğu şüpheliler Vali Tim Waltz döneminde eyaletin sosyal yardım sistemini yüz milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor. Trump, geçen hafta ABD’deki toplumsal sorunların ana nedeninin mülteciler olduğunu öne sürmüş ve Minnesota’yı örnek vererek şehrin ‘yüzbinlerce Somalili mülteci tarafından ele geçirildiğini’ söylemişti.

Haberin Devamı

19 ÜLKEYE YASAKLAMA

Öte yandan Trump yönetimi, ‘yüksek riskli ülke’ sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurdu. Yönergeye göre, ‘kapsamlı bir inceleme tamamlanana kadar yabancının uyruğu ne olursa olsun’ listedeki ülkelerin talepleri askıya alınacak. Karar, ABD’deki tüm göçmenlik süreçlerini, yeşil kart, vatandaşlık işlemlerini de kapsıyor.