×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump Somalilileri hedef alıp ‘çöp’ dedi

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Göçmen Politikaları#Somali Göçmenleri
Trump Somalilileri hedef alıp ‘çöp’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:00

GÖREVE geldiği günden bu yana göçmen karşıtı politikalar yürüten ABD Başkanı Donald Trump bu defa Somalili göçmenleri hedef aldı. Somalili göçmenleri ‘ülkede istemediği çöp’ olarak nitelendiren Trump, “Cehennemden geliyorlar ve şikâyet etmekten başka bir şey yapmayıp dırdır ediyorlar. Onları ülkemizde istemiyoruz. Gitsinler geldikleri yeri düzeltsinler” dedi.

Haberin Devamı

Somali kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar için de ‘çöp’ diyen Trump’ın açıklamaları ABD’deki en büyük Somalili topluluğuna ev sahipliği yapan Minnesota’daki bir sosyal yardım dolandırıcılığı davasının yarattığı yankının ardından geldi. Davada, aralarında onlarca Somali kökenlinin de bulunduğu şüpheliler Vali Tim Waltz döneminde eyaletin sosyal yardım sistemini yüz milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor. Trump, geçen hafta ABD’deki toplumsal sorunların ana nedeninin mülteciler olduğunu öne sürmüş ve Minnesota’yı örnek vererek şehrin ‘yüzbinlerce Somalili mülteci tarafından ele geçirildiğini’ söylemişti.

Trump Somalilileri hedef alıp ‘çöp’ dedi

Haberin Devamı

19 ÜLKEYE YASAKLAMA

Öte yandan Trump yönetimi, ‘yüksek riskli ülke’ sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurdu. Yönergeye göre, ‘kapsamlı bir inceleme tamamlanana kadar yabancının uyruğu ne olursa olsun’ listedeki ülkelerin talepleri askıya alınacak. Karar, ABD’deki tüm göçmenlik süreçlerini, yeşil kart, vatandaşlık işlemlerini de kapsıyor.

Gözden KaçmasınTrumptan Venezuela açıklaması: Yakında karadan da saldırılara başlayacağızTrump'tan 'Venezuela' açıklaması: Yakında karadan da saldırılara başlayacağızHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Donald Trump#Göçmen Politikaları#Somali Göçmenleri

BAKMADAN GEÇME!