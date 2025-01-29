Trump skandal sürgün planında ısrarcı! ‘Mısır ve Ürdün onları kabul eder’

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ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Filistinlileri Gazze’den çıkarmaktan bahsetti; Mısır’ın ve Ürdün’ün de bunu kabul edeceğini iddia etti. “Filistinliler şiddetin olmadığı bir yerde daha iyi durumda olurlar” diyen ABD lideri, “(Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el) Sisi Filistinlilerin bir kısmını alır. Sisi’ye çok yardım ettik, eminim o da bize yardım eder. Ürdün Kralı da bunu yapar” ifadelerini kullandı.

‘NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEĞİM’

Cumartesi günü yaptığı açıklamada Ürdün ve Mısır’ın Gazzelileri mülteci olarak kabul etmesi gerektiğini söyleyen Trump, Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi ile Ürdün Kralı Abdullah ile konuyu görüştüğünü belirtti. “Gazze Şeridi’ne baktığınızda, uzun yıllardır cehennem gibi... O bölgede tarihte çeşitli medeniyetler oldu. Şiddet şimdi başlamadı, binlerce yıl önce başladı. İnsanları çok daha güvenli, belki çok daha iyi ve çok daha rahat bölgelerde yaşatabilirsiniz” dedi. Görüşmeleri sırasında Sisi’nin kendisine Ortadoğu’da barış istediğini söylediğini belirten Trump, “Keşke Sisi birazını alsa. Onlara çok yardım ettik. Eminim o da bize yardım eder. Bence Ürdün Kralı da bunu yapar” diye ekledi. ABD lideri, bu tutumunun iki devletli çözüme inanmadığı anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise Netanyahu ile bu konuyu görüşeceğini söyledi. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu da, dün akşam saatlerinde 4 Şubat’ta Beyaz Saray’a davet edildiğini duyurdu.

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MISIR SAVAŞ SEBEBİ SAYIYOR

Trump’ın yorumları, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında, Filistinlilerin 15 ay sonra ilk kez şeridin kuzeyindeki evlerine dönmeye başlamasını takip ediyor. Hem Mısır hem de Ürdün, ABD Başkanı’nın sürgün fikrine güçlü bir şekilde karşı çıkıyor. Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hanfi el-Cebeli, bu tür önerilerin “sadece Filistinliler için değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrar için de ciddi bir tehdit” oluşturduğunu söyledi. Mısır, Gazze’de savaşın başlamasından kısa süre sonra benzer planları dile getiren İsrail’e sert tepki göstermiş; Sisi “Böyle bir hamlenin Kahire ve Tel Aviv arasında 1979’da imzalanan barış anlaşmasının ihlali anlamına geleceğini” söylemişti. Mısırlı yetkililer ayrıca Trump’ın Sisi ile pazar günü görüştüğü iddialarını doğrulamadı. Öte yandan İsrail medyasında “Washington’la 100 bin Filistinliyi alma konusunda görüştüğü” iddia edilen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, haberleri “Uzun zamandır bu kadar uydurma bir şey duymamıştım” diyerek yalanladı.

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‘ETNİK TEMİZLİK’ DEMEK

Gazze’de yeniden Yahudi yerleşimleri kurulmasını isteyen aşırı sağcı İsrailli politikacılar ise Trump’ın önerisini güçlü bir şekilde destekliyor. Netanyahu’nun koalisyon ortaklarından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “ABD liderinin fikrini uygulanabilir bir politikaya dönüştürmek için çalıştığını” açıkladı. İsrail medyasına konuşan hükümet kaynaklarına göre ise Trump, ateşkes anlaşmasını kabul ettiği için aşırı sağcı müttefiklerinin tepkisini çeken Netanyahu’ya yardım etmek için bu açıklamaları yapıyor olabilir.

İnsan hakları kuruluşları ve siyasi analistler, Trump’ın teklifinin ‘etnik temizlik’ anlamına geldiğini; aynı zamanda ABD ile diğer Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri sınayabileceğini belirtiyor. Gazzelileri topraklarından sürme fikri ayrıca Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinin normalleşmesini isteyen ABD Başkanı Trump’ın bu yöndeki planlarıyla da ters düşüyor.

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İRAN: İSRAİLLİLER GRÖNLAND’A GİTSİN

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Trump’ın Filistinlileri Gazze’den çıkarma fikrine karşı öneriyle cevap verdi. İngiliz Sky News kanalına konuşan Arakçi, Trump’ın Grönland açıklamalarına atıfla “Başka bir önerim var. Filistinlileri çıkaracaklarına İsraillileri çıkarmayı denesinler, onları Grönland’a falan götürsünler. Böylece bir taşla iki kuş vururlar” dedi. Röportajında İsrail ve ABD’yi İran’a saldırmamaları yönünde uyaran İranlı bakan, “Nükleer tesislerimize yapılacak her saldırıya anında ve kararlı bir cevap verilecektir. Ama bu çılgın şeyi yapacaklarını sanmıyorum. Tüm bölgeyi çok kötü bir felakete sürükler” ifadelerini kullandı. Trump geçen hafta İsrail, İran’ın nükleer tesislerine saldırırsa destek olup olmayacağı yönündeki soruya, “Bu kadar ileri bir adım atılmadan konu halledilebilirse güzel olur” yanıtını vermişti.