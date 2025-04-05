Trump sinyali verdi... Musk için ayrılık vakti

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ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakınında bulunan, yönetim içinde en etkili isimlerden biri haline gelen, devletin en mahrem kurumlarında başkandan aldığı sınırsız yetkiyle “devlet verimliliği” adı altında birçok karara imza atan dünyanın en zengin insanı Elon Musk için kendi şirketlerinde yaşadığı ekonomik sorunlar ve tecrübe ettiği küresel itibar kaybı sonrası ayrılık vakti gelmiş gibi görünüyor. Bu hafta ABD medyasında çıkan “Trump, yakın ekibine Musk’ın önümüzdeki aylarda ayrılacağını söyledi” haberleriyle Washington çalkalanırken, ABD Başkanı da konuyu doğrularcasına bir açıklamada bulundu.

‘YAPTIKLARINI BEĞENİYORUM AMA…’

Türkiye saatiyle dün sabaha karşı Miami’ye giderken uçakta açıklamalarda bulunan Trump, Musk’ın geleceği ile ilgili iddialar hakkında konuştu. “Elon fantastik biri ve onun bir vatansever olduğunu düşünüyorum. Bence belli bir süre daha kalacak ve sonra işine geri dönmek isteyecek. Onun da yönetmesi gereken şirketleri var” diyen Trump, iddiaları bir nevi doğrulamış oldu. Musk’ın önümüzdeki süreçte ayrılmasının aralarında bir sorundan ötürü olmadığını da açıklığa kavuşturmaya çalışan ABD Başkanı, dünyanın en zengin iş insanının “özel devlet görevlisi” olduktan sonra “Devlet Verimlilik Departmanı” kapsamında çok iyi bir iş çıkardığını söyledi. Trump, “Birincisi, onu beğeniyorum. İkincisi, harika bir iş çıkarıyor. Üçüncüsü, o bir vatansever. Bu yüzden bu görevi yapıyor ve biliyorsunuz, onun kalabildiği kadar kalmasını istiyorum ancak ayrılması gereken bir nokta olacak” dedi.

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NEFRET FİGÜRÜ OLMUŞTU

Musk’ın siyasete girdikten sonra keskin açıklamaları, ayrıştırıcı olarak görülen tarzı ve özellikle Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin iç siyasetine karışmaya başlaması, dünyanın en zengin ve kimilerine göre en başarılı iş insanı olarak görülen Musk’ın popülaritesinin yerini giderek nefrete bırakmasına sebep oldu. Elektrikli araç şirketine yönelik ABD’de ve Avrupa’da boykot başlatılırken, özellikle Amerika’da birçok şehirde araç bayilerine saldırılar düzenlenmesi, vandalizm olayları ve insanların arabalarına zarar verilmesi Musk’ı zor durumda bıraktı. Öte yandan elektrikli araba şirketinin hisseleri 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 13 değer kaybetti ve Musk’ın kişisel servet kaybı 100 milyar doları geçti.

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DEVLETTE AGRESİF POLİTİKA

Devletteki israfı azaltma ve verimlilik sağlama amacıyla Trump’ın danışmanı pozisyonuna getirilen ve “özel devlet görevlisi” statüsü altında çalışan Musk, 20 Ocak’tan bu yana oldukça agresif bir politika izledi. Birçok kurumun hassas ve gizli sistemlerine erişim isteyen Musk, birçok devlet kurumunda on binlerce kişinin de işten çıkarılması planlarında başrol oynadı. Hamleleri mahkemelere taşınan ve Trump yönetimi için ilave baş ağrısı yaratan Musk’ın, Trump’ın kabinesinde de bazı sorunlar yaşadığı bildirilmişti. Özellikle geçtiğimiz haftalarda bir kabine toplantısında Musk’ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Trump ve diğer kabine üyelerinin önünde kavga ettiği haberleştirilmişti.

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WISCONSIN’DE KAYBETTİ

Bağımsız araştırma şirketi Open Secrets’a göre sadece 2024 yılında Trump ve Cumhuriyetçi Parti’ye 291 milyon dolar verdiği ortaya çıkan Musk, kişisel servetini siyaset alanında kullanmaya devam ediyor. En son 1 Nisan’da Wisconsin’de gerçekleştirilen Yüksek Mahkeme seçimlerinde muhafazakâr yargıç adayının kampanyası için 20 milyon dolardan fazla harcayan Musk, seçimlerin liberal aday tarafından kazanılmasına engel olamadı. Şahsi olarak miting dahi gerçekleştiren iş insanı, yuhalandıktan sonra bu protestocuları “(George) Soros ajanı” olmakla suçladı.

BİR DARBE DE AB’DEN

- ABD’de Tesla’nın maruz kaldığı boykot ve vandalizm olayları nedeniyle zor günler yaşayan Musk’a bir darbe de Avrupa Birliği’nden gelebilir. Amerikan New York Times gazetesi, AB’nin Musk’ın sosyal medya platformu X’e, yasadışı içerik ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele yasalarını ihlal ettiği için “büyük cezalar” hazırladığını iddia etti. NYT’ye konuşan kaynaklar X’e verilecek para cezasının 1 milyar doları aşabileceğini belirtiyor. Olası bir cezanın ticaret krizi ve Ukrayna konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Brüksel-Washington hattını iyice gerebileceği öngörülüyor.

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