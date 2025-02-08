Trump şimdi de Ukraynalıları dehşete düşürdü: Ateşkes planı sızdı! İşte gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları...

Haberin Devamı

'Savaşları bitireceğim' vaadi ile seçim kampanyası yürüten ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Beyaz Saray'da ilk olarak İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ağırladı. Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söyleyen Trump'ın akılalmaz Gazze planına dünya çapında tepki yağıyor...

GÖZÜNÜ RUSYA-UKRAYNA HATTINA ÇEVİRDİ: BU SAVAŞIN SONA ERDİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUM

Seçim kampanyasında 'Ukrayna savaşını 24 saatte sona erdireceğini' öne süren ABD başkanı, Gazze ile ilgili tartışmalar devam ederken şimdi gözünü Rusya-Ukrayna hattına çevirdi. Trump'ın önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.



Haberin Devamı

Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulunan Trump dün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artık sona ermesi gerektiğini belirterek "Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyorum çünkü çok fazla insan öldürüldü. Muhtemelen önümüzdeki hafta Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceğim ve muhtemelen Devlet Başkanı Putin ile de konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın önümüzdeki hafta Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalini sona erdirecek bir plan sunabileceği iddia edildi.



Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg da başkanın yıllık konferansta konuşma niyetini doğruladı ancak plan konusunda detay vermedi.



Rusya yanlısı olarak tanımlanan Ukraynalı Strana gazetesi ise ABD başkanı Trump'ın Ukrayna'yı Paskalya'ya kadar (20 Nisan) Rusya ile ateşkesi kabul etmeye zorlamaya çalışacağını iddia etti.

Haberin Devamı

Gazete sızdırılan planın Ukrayna'daki 'siyasi ve diplomatik çevrelerde' dolaştığını iddia etti ve ateşkes anlamasının içeriği ile ilgili bilgiler paylaştı.



İddialara göre ateşkes anlaşması kapsamında Ukrayna'nın NATO'ya katılması engellenecek, ilhak edilen topraklarda Rus egemenliği kabul edilecek.



Haberin Devamı

Ayrıca Ukrayna birlikleri Ağustos ayında karşı saldırı başlattığı Rusya 'nın Kursk bölgesinden ayrılmaya zorlanacak, Avrupalı güçlerden askerden arındırılmış bir bölgeyi denetlemesi istenecek. Bu birliğe Amerikan birlikleri dahil olmayacak.AB'den Ukrayna'ya önümüzdeki on yıl içinde 486 milyar dolara mal olabilecek yeniden inşa çabalarında yardımcı olması istenecek.

UKRAYNALILARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

DailyMail gazetesinde yer alan habere göre sözde ateşkes planı Ukraynalıları dehşete düşürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ateşkes planlarının varlığını yalanlarken, Beyaz Saray'dan henüz haberlere ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.