Trump sevindi! Twitter artık emin ellerde

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın, 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın almasının yankıları sürüyor. Musk, Twitter’da içerikler ve hesaplarla ilgili önemli kararlar için bir ‘denetleme konseyi’ kurulacağını belirtirken, bu konseyin, eski başkan Donald Trump’ın yasaklı hesabını geri getirebileceği de konuşuluyor. Trump ise satın almaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Twitter artık emin ellerde ve manyaklar tarafından yönetilmiyor” dedi. Aşırılıkçı grupları cesaretlendirdiği gerekçesiyle Twitter’dan ‘atılan’ eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasını olumlu karşıladı. Kendi kurduğu sosyal medya platformu “Truth Social”dan açıklama yapan Trump, Twitter’ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, “Twitter’ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum” dedi.

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KENDİ SOSYAL MEDYA PLATFORMUNU KURDU

6 Ocak 2021 tarihindeki kanlı Kongre baskını sonrası Twitter’dan ve Facebook’tan adeta ‘aforoz edilen’ Trump’ın hesabı kalıcı şekilde kapatılmıştı. Trump da bunun üzerine, ‘Truth Social’ adlı kendi sosyal medya platformunu kurmuştu. Başkan olduğu dönemde de Trump, medyayı gerçekleri çarpıtmak ve yalan haberler yapmakla suçluyordu.

ÖNEMLİ KARARLARI KONSEY VERECEK

SpaceX’in ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, önceki gün 44 milyar dolarlık dev bir satın alma ile Twitter’ın yeni sahibi olmuştu. Bu adımından ardından gözler, şirkette yapılacak değişikliklere çevrildi. Musk, Twitter’ın bir içerik ‘denetleme konseyi’ oluşturacağını duyurdu. Elon Musk, söz konusu denetleme konseyine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Twitter, çeşitli bakış açılarına sahip bir içerik denetleme konseyi oluşturacak. Bu konsey toplanmadan önce hiçbir önemli içerik kararı alınmayacak veya yasaklı bir hesabın eski durumuna döndürülmesi yani engelinin kaldırılması gerçekleştirilmeyecek” ifadelerini kullandı.

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GERİ DÖNER Mİ

Bu karar ile 2024 Başkanlık Seçimleri’nde aday olma ihtimali olan Trump’ın sosyal medyaya dönüş yolunun açılacağı belirtiliyor. Nitekim yasakla ilgili olarak geçmiş açıklamalarında Musk, “Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump’ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı” ifadelerini kullanmıştı.

BİLGİ NOTU: Elon Musk Twitter’ı almasına gerekçe olarak, ‘Twitter’ı satın aldım, çünkü şiddete başvurmadan çok çeşitli inançların sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği dijital bir platforma sahip olmak, uygarlığımızın geleceği açısından önemli’ ifadelerini kullanmıştı.