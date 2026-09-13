Trump: Seçimlerden sonra İran ile savaş bitmiş olacak

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ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, “İran ile savaş kasımdaki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak. Bununla birlikte yakıt fiyatları da çok hızlı düşecek ancak iyi olmayan hiçbir anlaşma yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e çağrıda bulundu. Zelenskiy'nin yapması gereken tek şey olduğunu belirten Trump, “Rusya'daki dizel yakıtı vurmayı bırakması gerekiyor. Hedeflere saldırsın ama dizele değil, çünkü dizel kıtlığına neden oluyor” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesine ilişkin dünkü değerlendirmeleriyle ilgili, “Kuzey İrlanda ve İrlanda var, bana kalırsa onları bir araya getirmek en doğal şeylerden biri. Bu sadece bir görüş. Rutin olduğunu düşündüğüm bir yorum yaptım ve çok destek aldım” dedi.

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Yapay zeka konusunda da açıklamada bulunan Trump, bu teknolojide Çin'in önünde olduklarını ileri sürdü. Trump, sektöre kısıtlamalar getirebileceğini kaydederek, “Dünyanın en sofistike ülkesiyiz ve böyle kalmasını istiyorum çünkü yapay zekada kazanan her kimse kazanan odur” diye konuştu.