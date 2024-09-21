Trump seçimlerde İsrail’den yardım istedi

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ABD’de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, başkent Washington’da katıldığı İsrail-Amerika Konseyi etkinliğinde Demokrat rakibi Kamala Harris’i mağlup etmek için İsrail’den yardım istedi. “Yahudi Amerikalılara vaadim şudur: Oylarınızla sizin savunucunuz ve koruyucunuz olacağım” diyen Trump, 5 Kasım ABD seçimlerinin “İsrail tarihindeki en önemli seçim” olduğunu savunarak, “İsrail Kamala’yı mağlup etmek zorunda” diye ekledi. Yahudi Amerikalılar arasında oyunun yetersiz seviyede olduğunu öne süren eski Başkan, “Ben yüzde 40’tayım. Bu, İsrail’den nefret eden birine oy verenlerin yüzde 60 olduğu anlamına geliyor” dedi.

‘15 YIL ÖNCE FARKLIYDI’

Trump seçimi kazanamazsa 2 yıl içinde İsrail’in yok olacağını söyledi. 78 yaşındaki aday ayrıca kendisini İsrail’de herkesin sevdiğini ve istese İsrail’de başbakanlık için seçime girebileceğini öne sürdü. İsrail lobisinin gücünü kaybettiğini iddia eden Trump, “15 yıl önce İsrail en güçlü lobiye sahipti. Bir Yahudi veya İsrail hakkında kötü bir şey söyleseniz siyasetin dışında kalırdınız” diye konuştu.

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‘KARARSIZLAR’ KARAR VERDİ: KAMALA’YA DESTEK YOK

DEMOKRAT Parti ön seçimleri sırasında ABD Başkanı ve o dönemki aday Joe Biden’a karşı İsrail’e desteği üzerinden başlatılan “Kararsızlar” hareketi, adaylığı devralan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e oy vermeyeceklerini ama aynı zamanda Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı da engellemeye çalışacaklarını duyurdu. Filistin yanlısı grup, bu duyuruyu Harris perşembe günü Michigan’dayken yaptı. Kritik salıncak eyaletlerden Michigan başkanlık yarışında etki yaratabilecek kadar Arap Amerikalı ve Müslüman nüfusa ev sahipliği yapıyor. Harris’in Michigan eyaletini kaybetmesi, seçilme şansına çok ciddi darbe vurma ihtimaline sahip.