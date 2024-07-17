Trump seçimini yaptı… Avrupa için kâbus senaryosu… 'Sonuçları özellikle Ukrayna için çok yıkıcı olacak'

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Eski başkan, suikast girişiminden bir gün sonra çıktığı mitingde ise sürpriz bir hamle ile bir zamanlar kendisini en çok eleştiren isimlerden biri olan JD Vance'i başkan yardımcısı adayı olarak atadı.

SUİKAST GİRİŞİMİN ARDINDAN AÇIKLANAN KRİTİK İSİM...

Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'da "Uzun uzun düşünüp diğer pek çok kişinin olağanüstü yeteneklerini de göz önünde bulundurduktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmeye en uygun kişinin Ohio Eyaleti Senatörü JD Vance olduğuna karar verdim" diyerek kararını dünyaya duyurdu.

Trump, uğradığı suikast girişiminin ardından adeta bir politik zafer kazandı ve başkanlık yarışındaki şansı arttı

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Bu açıklamanın yankıları ABD’de olduğu kadar Avrupa için de sarsıcı oldu. Avrupa konusunda uzman olan önemli isimler ve siyasi analizciler için Trump’ın kendisine yardımcı olarak seçtiği isim karanlık bir geleceği işaret ediyor…

Vance'in ismi açıklandığından beri bu seçimin Avrupa için ancak en başta da Ukrayna için “korkunç bir haber” olduğu konusunda sesler yükselmeye başladı.

Tartışmalı bir isim olan JD Vance'in Trump'ı “Önce Amerika” dış politikası izlemeye ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile anlaşmaya zorlayacağı konuşuluyor. Trump'ın başkan yardımcılığı için aday gösterdiği JD Vance daha önce Trump karşıtıydı... Tartışmalı bir isim olan Vance konusundaki bu karar yeni bir tartışmaya da yol açtı

AVRUPA'YI KORKU SARDI

Avrupa'da Trump'ın, ABD'nin Ukrayna'yı Vladimir Putin'e boyun eğmeye ve Rusya ile barış yapmaya zorlamasıyla sonuçlanabilecek bir dış politika izleyeceği korkuları alevlendi.

Washington'daki üst düzey bir Avrupalı diplomat, “Bu bizim için kötü ama Ukrayna için korkunç bir haber,” dedi ve “Vance bizim müttefikimiz değil” sözleriyle yakın gelecekte bu konuda yaşanabilecek kaosu işaret etti.

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Yabancı diplomatlar ve gözlemciler sık sık Trump'ın gerçek politikalarını bir “kara kutu” olarak nitelendirerek, öngörülemeyen liderin iktidara geldiğinde ne yapacağını kesin olarak bilmenin imkansız olduğunu söylediler.

Biden yönetimi Ukrayna'ya büyük destek veriyordu ancak Trump Vance yönetiminde ukrayna'yı bir kâbus beklediği çoktan konuşulmaya başladı

Seçim sonuçlarıyla belirlenecek olası bir Trump yönetimi, Trump'ın Ukrayna ve Avrupa'ya yönelik şüpheciliğini körükleyecek ve partinin dünyanın başka yerlerindeki agresif ticaret ve dış politikasını teşvik edecek çok daha enerjik JD Vance'in gölgesinde ilerleyecek.

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BIDEN YÖNETİMİYLE TABAN TABANA ZIT BİR DIŞ POLİTİKA

Eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul konuyu “Senatör Vance geçen bahar Ukrayna'ya yeni yardım paketinin önde gelen muhaliflerinden biriydi ve bu savaşta ne olduğuna dair kayıtsızlığını ifade etti” sözleriyle yorumladı.

“Trump, Vance'i aday adayı olarak seçerek kasım ayında Amerikalı seçmenlere dış politika konusunda çok net bir seçenek sunmuş oldu” diyen McFaul “Başkan Biden'ın dış politika stratejisi Trump'ın yaklaşımıyla kökten zıtlık gösteriyor” yorumunu yaptı.

JD Vance ABD'nin Ukrayna politikasını onaylamıyor ve devam eden savaşın AB, NATO ve Ukrayna'yı ilgilendirdiğini, ülkesinin bu konuda harcama yapmasının yanlış olduğunu açıkça söylüyor

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Biden ve Harris’in Putin gibi otokrat liderlere karşı durduğunun altı çizilirken Trump ve Vance ikilisinin ise ABD dışında demokrasiyi ilerletmeye hiç önem vermedikleri ve vermeyecekleri söyleniyor.

Tam aksine bunun yerine “otokratları kucakladılar” diyen yorumcular Vance’in kamuoyu önünde ABD'nin Ukrayna'ya yardım paketlerini eleştirdiği ve Ukrayna'nın görüşmek istemediğini söylemesine rağmen Rusya ile müzakereler yapılması için bastırdığını hatırlattılar.

Vance aynı zamanda Biden yönetimini İsrail'in Gazze'deki savaşını “mikro yönetmekle” suçluyor ve Amerika'nın “İsrail'in işi gerçekten bitirmesine izin vermesi” gerektiğini d söylüyor.

Amerika'nın Avrupa'da “çok zayıf” olduğunu söyleyen potansiyel başkan yardımcısı Çin'e karşı agresif ticaret kısıtlamaları ve fikri mülkiyet korumalarıyla Çin'in de politik olarak kuşatılması gerektiğini savunuyor.

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UKRAYNA İÇİN KÂBUS SENARYOSU KAPIDA!

AB ve NATO’dan Ukrayna için daha fazla pay isteyen JD Vance “Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya çok uzun zamandır bir güvenlik örtüsü sağladı” diyor ve yeni Trump döneminde bunun kısılacağının da işaretini veriyor.

Kıdemli dış politika araştırmacısı Emma Ashford, Vance'in dış politika ve ticaret politikası için özel olarak seçildiğini söylerken “Vance, Cumhuriyetçi Parti içinde gelişmekte olan yeni sağ kanadı temsil ediyor. Çok daha milliyetçi, biraz korumacı, göçmen karşıtı... Bunu 2016'da başlatan Trump'tı ve Vance de bunun kongre liderlerinden biri haline geldi” yorumunu yapıyor.

ABD’li politika sitesi Axios, Elon Musk, Tucker Carlson ve David Sacks gibi Cumhuriyetçi Parti’nin üst düzey bağışçıların son saatlerde Vance'in adaylığını güvence altına almak için çaba sarf ettiği iddia etti.

Bu çok güçlü isimlerin Biden’ın Ukrayna ve Zelenski’ye verdiği desteğe karşı olduğu biliniyor. Hatta bu isimlerden Sacks ulusal kongresinde sahneye çıkıp “Biden NATO'nun genişlemesinden bahsederek Rusları Ukrayna'yı işgal etmeleri için kışkırttı” sölerini sarf etmişti.

"TRUMP'IN YARDIMCISI RUSYA'YA TESLİM OLACAK, UKRAYNA YENİLECEK"

Vance’nin adaylığına karşı çıkan partililerden eski Kongre üyesi Liz Cheney ise “Vance Rusya'ya teslim olacak ve Ukrayna'daki müttefiklerimizin özgürlüğünü feda edecek” diyerek Avrupa’nın ortaya koyduğu endişeyi doğruladı.

Vance, 2022 yılında verdiği bir röportajda “Ukrayna'daki bu sınıra odaklanmamızın çok saçma olduğunu düşünüyorum. Size karşı dürüst olmalıyım: Ukrayna'ya öyle ya da böyle ne olacağı gerçekten umurumda değil.” demişti.

Vance, 2022 yılında verdiği bir röportajda “Ukrayna'ya öyle ya da böyle ne olacağı gerçekten umurumda değil” demişti

Başkan yardımcısı adayı, şubat ayındaki Münih güvenlik konferansında, kendi çalışanlarının Avrupa'ya “uyandırma çağrısı” olarak adlandırdığı konuşmasında ise Rusya liderinin yarattığı tehdidi küçümsedi ve ABD'nin Ukrayna'ya savaşı sürdürmesi için gereken silahları üretemeyeceğini söyledi.

VANCE: PUTİN AVRUPA İÇİN TEHDİT DEĞİL

Vance, “Vladimir Putin'in Avrupa için varoluşsal bir tehdit olduğunu düşünmüyorum ve bu da Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha agresif bir rol üstlenmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

Trump'ın seçilirse ABD'yi sadece Çin ve Doğu Asya odaklı bir dış siyaseyt pozisyonuna çekeceği, Vance'i de bu yüzden yardımcı yapmak istediği söyleniyor

Siyaset bilimciler Ukrayna politikasını nihai olarak Trump’ın belirleyeceğini düşünüyor ve bunun Ukrayna için olası sonuçlarını “Ukrayna için NATO üyeliği yok, askeri ve ekonomik yardımı kesilecek ve Zelenski Putin ile müzakere masasına oturmaya zorlanacak” diyerek sıralıyor…