Trump seçimden hemen sonra Harris'e ne dedi? Yarımcıları şoke oldu: O bir sosyopat!

ABD'li yazar Chris Whipple'ın "Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History" adlı kitabına göre, seçimden hemen sonra gerçekleşen görüşme Harris'in yardımcılarından birinin "O (Trump) bir sosyopat" tepkisine yol açtı.



Harris ve Trump arasındaki görüşme, seçimden sonraki gün, Harris'in kampanya ekibinden Sheila Nix ve Beyaz Saray yetkilisi Lorraine Voles tarafından organize edildi.



Harris telefonu açtığında seçim yenilgisini kabul ederek Trump'a "Adil bir seçim oldu. İktidarın barışçıl devri önemli, umarım tüm Amerikalıların başkanı olursunuz." dedi.



TRUMP'IN CEVABI ŞAŞIRTTI: O BİR SOSYOPAT

Kitabı yazarına göre Harris, kampanya sırasında faşist ve demokrasinin varlığına tehdit olarak tanımladığı adama saygılı bir şekilde hitap etti. Trump da Harris'in sözlerinde bir ima sezdiyse de buna karşılık vermedi. Cevabı beklenmedik bir şekilde samimi ve iltifat doluydu:

"Sen çetin bir cevizsin. Gerçekten harikaydın. O Doug yok mu (Harris'in eşi) ne karakter ama! O adama bayıldım."

Whipple'ın iddiasına göre Harris'in yardımcılarından biri bu diyaloğu "tuhaf ve uygunsuz" buldu ve "Çok manipülatif. O bir sosyopat" yorumda bulundu.



Salı günü piyasaya sürülecek Kkitapta ayrıca Harris'in seçim kampanyası sırasında yaşadığı zorluklara da yer verildi.

Whipple, Harris'in Biden'dan bağımsız bir profil çizememesi ve "değişimi" temsil edememesi nedeniyle seçmenler nezdinde etkisiz kaldığını iddia etti.

Yazar, Harris ekibinin Biden yönetimiyle bağlarını koparmak için Beyaz Saray Özel Kalemi Jeff Zients'le görüştüğünü ve Biden'ın, Harris'e Trump'ı yenmek için "ne gerekiyorsa yap" dediğini iddia ederken, Harris'in yakın çevresinden ismi açıklanmayan bir kaynak, "Kamala Harris'in kimliğinin büyük parçası sadakattir" dedi.

Kaynağın iddiasına göre, Harris'in Biden'a olan bağlılığı kampanya stratejisini olumsuz yönde etkiledi.