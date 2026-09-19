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Trump savaşta karar aşamasında

Güncelleme Tarihi:

#İran#Donald Trump#Seçim
Trump savaşta karar aşamasında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın nereye evrileceği konusunda “büyük bir karar” vermek üzere olduğunu söyledi.

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Axios’a konuşan Trump, “Büyük bir karar vermek üzereyim. İçeri girip onları (İran rejimini) yok etmek mi istiyorum, yoksa istemiyor muyum? Bu büyük bir karar. Benim açımdan her şey olabilir” ifadelerini kullanırken, ABC11’e verdiği röportajda ise İran’ın hâlâ anlaşma yapmak istediğini ancak buna hazır olmadığını savunarak, “Ya iyi bir anlaşma yapacağız ya da hiç anlaşma yapmayacağız” dedi. İran’ın askeri kapasitesinin büyük bölümünü yok ettiklerini ve B-2 bombardıman uçakları kullanılmasaydı İran’ın nükleer silaha sahip olacağını öne süren Trump, İran ekonomisinin “daha önce hiç olmadığı kadar kötü” durumda olduğunu da iddia ederek “Zaten kazanıyoruz, bence eninde sonunda biz kazanacağız” dedi.

TRUMP’SIZ SEÇİM KAMPANYASI

ABD’de 3 Kasım’daki ara seçimler yaklaşırken Cumhuriyetçi adaylar, Başkan Trump’ın düşen desteğinin etkisinden kaçmak için kampanya reklamlarında Trump’ı geri plana itiyor. CNN analizine göre Cumhuriyetçilerin yayımladığı reklamların yalnızca 12’sinde Trump’ın adı geçerken daha çok Demokrat adaylar hedef alındı. Buna karşılık Demokratlar ise kampanyalarını ‘Trump karşıtlığı’ üzerine kuruyor.

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#İran#Donald Trump#Seçim

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