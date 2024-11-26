Trump savaşı başlattı: Çin, Kanada ve Meksika... Dünya endişeli: Küresel tedarik zincirlerini altüst edecek

Haberin Devamı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, sınır güvenliğini sağlamak ve ülkeye fentanil başta olmak üzere uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla Meksika, Kanada ve Çin'e uygulayacağı tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.



MEKSİKA VE KANADA'DAN GELEN ÜRÜNLERE YÜZDE 25

Binlerce insanın Meksika ve Kanada üzerinden geçerek daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkeye "suç ve uyuşturucu" getirdiğine dikkati çeken Trump, Meksika'dan gelen ve binlerce kişiden oluşan bir "kervanın" şu anda "açık olan" ABD sınırından geçme arayışının durdurulamaz göründüğünü aktardı.



Haberin Devamı

Trump, "20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlarına yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım. Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Meksika ve Kanada'nın uzun süredir devam eden sorunu kolayca çözmek için mutlak hak ve güce sahip olduğunu belirten Trump, "Onlardan bu gücü kullanmalarını talep ediyoruz ve bunu yapana kadar çok büyük bir bedel ödemelerinin zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



ÇİN MENŞELİ ÜRÜNLERE DE İLAVE YÜZDE 10'LUK TARİFE

Trump, Çin ile de özellikle fentanil olmak üzere ABD'ye gönderilen büyük miktardaki uyuşturucu hakkında birçok görüşme yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezayı, yani ölüm cezasını uygulayacaklarını söylediler ama ne yazık ki bunu hiç yapmadılar ve uyuşturucular, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akıyor. Bunu durdurana kadar, Çin'e ABD'ye gelen tüm ürünlerinde, ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız."



Haberin Devamı

Trump'ın açıklaması dünya gündemine bomba gibi düştü. Karara ilk tepki Çin'den geldi. Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Joe Biden ile Şi Jinping arasında geçen yıl varılan anlaşmanın ardından Çin'in uyuşturuc

"TRUMP TİCARET SAVAŞINI BAŞLATTI"

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e karşı sert adımlar atmaya hazırlandığı ve bunun ticaret savaşının ilk adımı olduğu öne sürüldü. BBC ABD'nin seçilmiş başkanının 3 ülkeyi gümrük vergileri ile tehdit ettiğini yazarken yeni tarifelerin ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) şartlarını ihlal ettiğine dikkat çekti.



Haberin Devamı

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİNİ ALTÜST EDECEK

ABD'li New York Times gazetesi bu kararın, küresel tedarik zincirlerini altüst edeceğini ve dünyanın en büyük ekonomilerinden bazılarıyla iş yapan şirketlere ağır maliyetler yükleyeceğini yazdı.

New York Times'a göre maliyetler, otuz yılı aşkın bir süredir serbest ticaret anlaşmasıyla birbirine bağlı olan Kuzey Amerika pazarına sıkı sıkıya entegre olmuş sektörler için yıkıcı olabilir. İthal ürünlerin fiyatlarına yüzde 25'lik bir ekleme yapılması birçok ürünü çok pahalı hale getirebilir ve kıta çapında ticareti felç edebilir.

