Dünya Haberleri

Trump: Savaş neredeyse bitti! Ateşkesin uzatılmasında anlaştılar

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın “neredeyse bittiğini” belirterek 22 Nisan’da sona erecek ateşkesin uzatılmasına gerek kalmayabileceğini söyledi. Buna rağmen tarafların ateşkesi uzatma konusunda prensipte anlaşmaya vardığı iddiaları, diplomasi trafiğinin sürdüğüne işare ediyor.

ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla ilan edilen ateşkesin ardından Pakistan’da yapılan müzakerelerde ilk turda uzlaşı sağlanamasa da gözler düzenlenmesi beklenen ikinci tura çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün ABC News muhabiri Jonathan Karl’a yaptığı açıklamada 22 Nisan’da sona erecek geçici ateşkesin süresinin uzatılmasına da gerek kalmayabileceğini söylerken dün de Fox News’e verdiği röportajda savaşın sona ermek üzere olduğuna inandığını belirtirken, “Bence neredeyse bitti” ifadesini kullandı. Diğer yandan Associated Press’e bilgi veren konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililer, ateşkesin uzatılması ve diplomasiye şans verilmesiyle ilgili tarafların prensip anlaşmasına vardığını iddia etti. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD ile dolaylı temaslar sürdüğünü, mesaj alışverişinin Pakistan üzerinden devam ettiğini duyurdu.

Gözden KaçmasınÇin tufanı kopmak üzereÇin tufanı kopmak üzereHaberi görüntüle

ASIM MÜNİR TAHRAN’DA

Müzakerelerin devamına yönelik diplomatik çabalara dair dün kritik bir gelişme daha yaşandı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, ABD’nin mesajını iletmek ve ikinci tur görüşmeleri planlamak amacıyla Tahran’a gitti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de müzakerelerin dolaylı olarak sürdüğünü belirterek Münir’in ziyaretini doğruladı. Bekayi ayrıca ülkesinin nükleer silah üretmek gibi bir amacının olmadığını defalarca dile getirdiklerini hatırlatarak, “Uranyum zenginleştirmenin türü ve seviyesi görüşülebilir ki biz bunu daha önce de ilan ettik. İran’ın kendi ihtiyaçlarına göre uranyum zenginleştirmeye devam etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ŞAHBAZ ŞERİF TURUNU ANTALYA’DA BİTİRECEK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında ikinci tur müzakerelerin başlatılması için yürütülen diplomatik temaslar kapsamında bu hafta Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’yi ziyaret edecek. Dün Suudi Arabistan ile başlayan tur, cumartesi günü Türkiye’de tamamlanacak. Bu yıl 5’incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılması beklenen Şerif’in etkinlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra çeşitli ülkelerin liderleriyle görüşmeler yapacağı bildirildi.

Gözden Kaçmasınİslamabad masasındaki sır uzlaşmanın Körfez’e bomba gibi düşmesinin hikâyesiİslamabad masasındaki sır uzlaşmanın Körfez’e bomba gibi düşmesinin hikâyesiHaberi görüntüle

 

