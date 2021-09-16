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‘Trump savaş açabilir’ diye Pekin’i aramış

#Donald Trump#ABD#Çin
‘Trump savaş açabilir’ diye Pekin’i aramış

Ünlü Amerikalı gazeteci Bob Woodward’ın yazdığı kitaba göre ABD Genelkurmay Başkanı Milley, eski Başkan Trump’ın başkanlığını uzatmak için Çin’e savaş açma ihtimaline karşı Çinli mevkidaşı Li ile Trump’ın bilgisi dışında görüşmüş.

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Donald Trump’ın olaylı başkanlığına dair son çarpıcı iddia, Watergate Skandalı’nı ortaya çıkaran ünlü Amerikalı gazeteci Bob Woodward ve Washington Post gazetesi muhabiri Robert Costa’nın “Peril” (Tehlike) adlı kitabında yer aldı. Kitaba göre ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Trump’ın başkanlığının son döneminde Çinli mevkidaşı Li Zuocheng’i iki kez telefonla arayarak Donald Trump’ın olası fevri hareketlerine karşı güvence vermiş.

MEVKİDAŞA TELEFON

Milley ile Çin Genelkurmay Başkanı Li arasındaki ilk görüşme ABD’deki başkanlık seçiminden dört gün önce 30 Ekim’de, ikinci görüşme ise ABD Kongresi’ne Trump taraftarlarının yaptığı baskından iki gün sonra, yani 8 Ocak’ta gerçekleşmiş. İlk görüşmede Milley, General Li’yi bir saldırı durumunda mevkidaşını önceden uyaracağına dair söz vermiş.

‘Trump savaş açabilir’ diye Pekin’i aramış


TRUMP’A SÖYLEMEMİŞ

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İddiaya göre Li de, “Tamam. Sizin sözünüze güveniyorum” yanıtını vermiş. Yazarlara göre Milley, Trump’a Çinli mevkidaşı ile telefon görüşmesinden söz etmemiş. Eski Başkan Trump destekçilerinin, 6 Ocak’ta Kongre binasını basmasından sonra 8 Ocak’ta yapılan görüşme ise Pekin’in, Kongre olaylarıyla ilgili kaygılarını yatıştırmak için yapılmış. 8 Ocak’ta General Milley, Pentagon’da üst düzey subaylarla da gizli toplantı yapmış. Milley toplantıda subaylardan nükleer silahların ateşlenmesi yetkisi de dahil olmak üzere askeri harekât süreçlerinde ‘kendisinin dahil olmadığı’ hiçbir emri uygulamamalarını istemiş.

‘GÖREVİ KAPSAMINDA’

General Milley’in ofisi, Çin’le yapılan telefon görüşmelerini doğruladı. Milley’in sözcüsü Albay Dave Butler yaptığı açıklamada, “Genelkurmay Başkanı, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mevkidaşlarıyla düzenli olarak iletişim kuruyor” dedi.

TRUMP: VATANA İHANET İLE YARGILANMALI

Kitaptan bölümlerin yayımlanmasının ardından eski Başkan Donald Trump, Mark Milley’ye çok sert tepki gösterdi. Açıklamasında “Çin’e saldırmayı düşünmediğini” berliten Trump, Milley’in “Başkan’ın arkasından Çinli mevkidaşı ile anlaştığı için Milley’in vatana ihanetten yargılanacağını” söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ise Milley’e destek çıktı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden’ın “Milley’in liderliğine tamamen güven duyduğu” belirtildi.

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#Donald Trump#ABD#Çin