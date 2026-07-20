Trump-Sanchez gerilimine futbol arası: Dünya Kupası finalinde dikkat çeken anlar

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ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası finali için New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda dünya liderlerini ağırladı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile son aylarda yaşanan diplomatik gerilime rağmen iki lider VIP locasında tokalaşırken, Trump'ın maç öncesi Dünya Kupası kupasına dokunması ise protokol tartışmalarını beraberinde getirdi.

TRUMP VE SÁNCHEZ GERİLİMİ FUTBOL MAÇINDA GÖLGEDE KALDI

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile aynı VIP locasında yer aldı.

Ağır güvenlik önlemleri altında kurşun geçirmez camlarla çevrilen VIP locasında, farklı siyasi görüşlere sahip çok sayıda dünya lideri bir araya geldi. Trump ile Sánchez'in samimi tokalaşması dikkat çekti.

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El Pais gazetesinin aktardığı habere göre, iki lider arasındaki ilişkiler, İspanya'nın geçen yılki NATO Zirvesi'nde kararlaştırılan savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma hedefini kabul etmemesi nedeniyle gerilmişti.

Gerilim, Madrid yönetiminin İran'a yönelik operasyonlarda ABD uçaklarının İspanya'daki Amerikan üslerini kullanmasına izin vermemesiyle daha da artmıştı. Trump, bu süreçte İspanya'yı "korkunç bir ortak" olarak nitelendirmişti.

Ancak son haftalarda İspanya'nın ek savunma harcamalarını kabul etmesi ve Finlandiya'daki ortak bir misyona katılmasıyla ilişkilerde yumuşama sinyalleri verilmişti. Dünya Kupası finalindeki buluşma da bu sürecin yeni adımı olarak değerlendirildi.

VIP LOCASINDA DÜNYA LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİ

Trump ile Sánchez'in yanı sıra VIP locasında Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile Kanada Başbakanı Mark Carney de yer aldı.

Her iki liderin de Trump'ın korumacı ekonomi politikaları nedeniyle Washington yönetimiyle zaman zaman görüş ayrılığı yaşadığı biliniyor.

ABD Başkanı'nın locadaki en yakın müttefiki ise FIFA Başkanı Gianni Infantino oldu. Turnuva boyunca Trump'a yakın ilgi gösteren Infantino, maç öncesinde Dünya Kupası kupasını da ABD Başkanı'na getirdi.

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TRUMP KUPAYA DOKUNDU, PROTOKOL TARTIŞMASI BAŞLADI

Maç öncesinde Trump'ın Dünya Kupası kupasına dokunması dikkat çekti.

Geleneksel olarak yalnızca turnuvanın kazananlarının dokunabildiği kupayı eline alan Trump, altın kupayı birkaç kez okşadıktan sonra yetkililere geri verdi.

Bu görüntü, protokol kurallarının ihlal edildiği yönünde değerlendirmelere neden oldu.

MAÇTA ZAMAN ZAMAN İLGİSİNİ KAYBETTİ

Trump'ın karşılaşma sırasında futbola çok fazla ilgi göstermediği, hatta bir ara uyukladığının görüldüğü aktarıldı.

Futbolu sevdiğini sık sık dile getiren Trump, daha önce bu sporu çok iyi bilmediğini de kabul etmişti. Ailenin futbola en ilgili isminin ise oğlu Barron Trump olduğu belirtiliyor.

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KRAL FELİPE VE KRALİÇE LETİZİA DA LOCADAYDI

VIP locasında Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de yer aldı.

İspanya Kralı VI. Felipe ile Kraliçe Letizia'nın da karşılaşmayı tribünden takip ettiği belirtilirken, İspanyol Kraliyet Ailesi'nin VIP bölümündeki diplomatik atmosferin yumuşamasına katkı sağladığı ifade edildi.

SÁNCHEZ SON ANDA KATILMA KARARI ALDI

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in finale katılıp katılmayacağı bir süre belirsizliğini korudu.

FIFA'nın daveti üzerine New York'a giden Sánchez'in katılımının kesinleşmesiyle, İspanya'yı temsil etmeyi planlayan sekiz İspanyol bakanın organizasyona katılmaktan vazgeçtiği belirtildi.