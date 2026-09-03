Trump saldırıların nedenini açıkladı! 'İsrail'e ve Orta Doğu'ya yardım etmek için'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların ve ekonomik yaptırımların İsrail ile Orta Doğu'ya yardım amacı taşıdığını söyledi. İran ekonomisinin saldırıların ardından "tamamen çöktüğünü" savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolünde olduğunu öne sürdü.

TRUMP: BÜTÜN BUNLARI İSRAİL VE ORTA DOĞU'YA YARDIM ETMEK İÇİN YAPIYORUZ

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen akşam yemeğinde İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik saldırılar ve ekonomik yaptırımların ardından ülke ekonomisinin "tamamen çöktüğünü" iddia eden Trump, "Bütün bunları yüzde 99 oranla Orta Doğu'ya yardım etmek için yapıyoruz. İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, Orta Doğu'ya sonra da Avrupa'ya ve bazı şehirlerimize saldıracaklar. Çünkü (ABD) onları yok etmeden önce birkaç şehri yok edebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

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Trump, İran'a yönelik tehditlerini de yineleyerek, ABD'nin İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırmaya hazır olduğunu söyledi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜ BİZDE"

ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne ilişkin konuşan Trump, petrol yüklü gemilerin geçişini sürdürdüğünü belirtti.

Dün gece ABD ordusunun Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine yönelik saldırılarının "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Onlar ise hafif bir karşılık verdiler ama dün gece onlara çok sert vurdum." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu öne süren Trump, çok sayıda petrol tankerinin her gün boğazdan geçtiğini söyledi.

Trump, "Bunu büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde yapıyoruz. Arada bir insansız hava aracını vurup düşürüyorlar ancak boğazdaki kontrolümüz çok net." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN "TRUMP BOĞAZI" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Sadece öyle bir fikir ortaya attım." dedi.

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Trump ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını savunarak, "İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum, daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN SALDIRILARA İLİŞKİN BİLANÇO

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının bilançosunu açıkladı.

Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda 2'si kadın ve 1'i çocuk olmak üzere en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kermanpur, "61'i kadın ve 44'ü 18 yaş altı olmak üzere 142 kişi ise yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

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Yaşanan kayıpların yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayan Kermanpur, "Her sayının ardında bir insan ve bir aile yatıyor" dedi.

KUVEYT'TE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Kuveyt, İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara karşı koymak amacıyla devreye girdiği ve bu nedenle bölgede patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

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Kuveyt yönetimi, halka güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısında bulundu.