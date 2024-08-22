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Trump, saldırıdan sonraki ilk açık hava mitingini düzenledi: Kurşun geçirmez camın arkasından konuştu

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#Trump#Miting#Abd
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 11:21

Eski ABD Başkanı Trump, geçen ayki silahlı saldırıdan sonra ilk kez açık havada miting düzenledi. Kuzey Carolina eyaletinde konuşan Trump'ın, konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı görüldü.

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez açık havada miting düzenledi.

Kuzey Carolina eyaletindeki konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı görülen Trump, güvenliğin en üst seviyede olduğu alandan 44. ABD Başkanı Barack Obama'ya yüklendi.

Trump, saldırıdan sonraki ilk açık hava mitingini düzenledi: Kurşun geçirmez camın arkasından konuştu

Konuşması boyunca kurşun geçirmez cam bölmelerle çevrili bir podyumun arkasından konuşan Trump, Demokrat Parti kongresinde Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin ABD için tehdit olacağı yorumunda bulunan Obama'yı "edepsiz" olarak nitelendirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yarışacak olan Trump, Biden ve Harris'in Afganistan'dan çekilme kararını eleştirdi, Ukrayna ve Orta Doğu'daki son durumun sorumlusu olarak gördü.

“HALA POLİTİKAYA SADIK KALMAK ZORUNDA MIYIM?”

Trump, kendisini dinlemeye gelen kalabalığa Barack Obama ve Michelle Obama'nın Demokrat Parti kongresinde yaptıkları konuşmaları görüp görmediklerini sordu.

“Başkanınıza laf atıyordu. Michelle de öyle. Bilirsiniz, her zaman derler ki, 'Efendim, lütfen politikaya bağlı kalın. Kişiselleştirmeyin' diyorlar. Ama bu insanlar bütün gece boyunca kişiselleşiyorlar” ifadesini kullanan Trump, kalabalığa “Hala politikaya sadık kalmak zorunda mıyım?” sorusunu sordu.

Trump'ın konuşması sırasında ayrıca, olası bir silahlı saldırı durumunun önüne geçilmesi amacıyla görüş hatlarını engellemek için çevreye konteynerlerin yığıldığı ve çatılarda keskin nişancıların yerleştirildiği görüldü.

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#Trump#Miting#Abd

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