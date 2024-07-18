Trump saldırı anını anlattı: Mermi dev bir sivrisinek gibiydi

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Suikast girişiminden kurtulan eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın, seçimlerde bağımsız aday olan Robert F. Kennedy Jr. ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydı sızdırıldı. Kennedy’nin oğlu Bobby Kennedy tarafından sosyal medyada paylaşılan ve daha sonra silinen konuşma kayıtlarında, Trump vurulma anından ve sonrasında rakibi Demokrat Joe Biden ile görüşmesinden bahsediyor. Donald Trump, “Tam başımı tabloyu göstermek için dönmüştüm, bir şey canımı yaktı. Dev bir şey gibi, dünyanın en büyük sivrisineği gibi hissettirdi” diyor. Trump’ın ülkeye yasa dışı göçle ilgili bir tabloyu göstermek için sağa kafasını çevirdiğinde mermi kulağını sıyırıp geçmişti. Trump, saldırıda daha önce yasaklanmamasını savunduğu AR-15 yarı otomatik tüfek kullanıldığını öğrendiğinde de şaşırmış.

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‘BIDEN APTAL BİRİ’

Öte yandan Amerikan Bloomberg haber sitesine röportaj veren Eski Başkan Trump, Ukrayna Savaşı ve ABD’nin Tayvan politikasıyla ilgili konuştu. “Putin ile ilişkim çok iyiydi. Asla savaş tehlikesi yoktu. Asla Ukrayna’ya girmezdi” diyen Trump, mevcut hükümetin yanlış politikaları yüzünden üç buçuk yıl içinde Rusya’nın Çin, İran ve Kuzey Kore ile aynı eksene geldiğini öne sürdü. “Dünya üç buçuk yıl önce başkaydı, buna izin verdik, Biden çok aptal biri” ifadesini kullanan Trump, Biden’ın Rusya ile Çin’i “zorla yakınlaştırdığını” belirtti. Cumhuriyetçilerin adayı, “bir 3. dünya savaşı riski olduğunu” öne sürdü.

‘TAYVAN PARAMIZI VERSİN ‘

Trump’a Kasım ayında başkanlık seçimlerini kazanması halinde Tayvan’ı Çin’e karşı savunup savunmayacağı soruldu. “Tayvan, bizim çip sektörümüzün yüzde 100’ünü aldı. Biz salak mıyız? Hepsini aldılar. Son derece zenginler. Bizse sigorta şirketi gibiyiz. Bunu neden yapıyoruz” diye konuşan eski Başkan, bu ülkenin korunma istiyorsa ABD’ye ödeme yapması gerektiğini belirtti. Çin hükümeti, Tayvan’ı anakaraya dahil bir eyalet olarak görürken Biden yönetimi, Tayvan’a Pekin’e karşı güvenlik desteği veriyor. Tayvan, telefon ve otomobil sektöründe de kullanan çiplerin yüzde 90’ını üretiyor.

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SALDIRI SONRASI DESTEĞİ YÜKSELDİ

SUİKAST girişiminin ardından yapılan bir ankete göre Cumhuriyetçi Donald Trump, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu “salıncak eyaletler”de Demokrat Biden’ın önüne geçti. YouGov şirketinin anket sonuçları Biden’ın, 8 salıncak eyaletin 7’sinde oy kaybederek Trump’ın gerisinde kaldığını gösterdi. Mart ayında yapılan ankette, Biden 8 eyaletin 3’ünde önde çıkmıştı. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 10’u kararsız olduğunu belirtirken, bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr.’a oy vermeyi düşündüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 3 ile 5 arasında kaldı. ABD’de yapılan başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen “salıncak eyaletler” belirliyor.