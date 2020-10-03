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DHA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 23:13 | Son Güncelleme:

Trump, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı! 'İyi hissediyorum'

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Trump, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı! 'İyi hissediyorum'
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin bilgi verdi. Trump, kaldığı Walter Reed Tıp Merkezindeki doktor ve hemşirelerin yardımıyla kendisini gayet iyi hissettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Doktorlar, Hemşireler ve büyük Walter Reed Tıp Merkezi’ndeki herkes harika. Bu veba ile mücadelede son 6 ayda muazzam ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum" dedi

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