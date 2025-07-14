Trump: Anlaşmaz olmazsa Rusya'ya çok sert yaptırımlar olacak

Haberin Devamı

Trump, Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi ağırladığı basın toplantısında konuştu.



Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Bu çok büyük bir onur, dostum burada. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. NATO Genel Sekreteri çok saygı duyulan biri, harika bir iş çıkarıyor, çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Ben çok mutsuzum Rusya’ya karşı, memnun değilim, bunu konuşacağız. Başka bir gün karar vereceğiz, çok mutsuzum kendisine karşı, 15 gün içinde anlaşmada bulunamazsak çok sert gümrük vergileri uygulayacağız.İkincil vergiler olacak.



"PUTİN HAYAL KIRIKLIĞI"



Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa 350 milyar dolar harcadık. Sona ersin istiyoruz, be benim savaşım değil, Biden’ın savaşı, Başkan Putin’e karşı haya kırıklığına uğradık, bir sonuca varamadık. Bunların sonucunda ikincil gümrük verileri uygulayacağız, yüzde 100’ün üzerinde olacak, dilerim yapmak zorunda kalmayız. Dünyanın en iyi füzelerine ve askeri uçaklarına sahibiz, İran’da gördünüz, hedeflerimizi vurduk. Bunun 24 yıldır tatbikatını yaptık, İran nükleer bomba elde etmeye çalışıyor. En iyi füzelerle gerçekleştirdik.

Haberin Devamı

"EN İYİ SİLAHLARI NATO'YA GÖNDERECEĞİZ"



AB ülkeleri biliyor, onlara silahlar göndereceğiz ve karşılığını ödeyecekler. ABD üretecek ve bu bağlamda geçtiğimiz toplantı çok önemliydi, yüzde 5’lik bir anlaşma yaptık, çok paraları var. En iyi silahları üretiyoruz ve en iyi silahları NATO’ya göndereceğiz. Mark’ın da önerisiyle füzeleri Almanya’ya teslim edeceğiz. NATO koordinesini yapacak, en yüksek seviyeli silahları üretip NATO’ya göndereceğiz, ülkeler de bu silahları koyacak.

"50 GÜN İÇİNDE SORUN ÇÖZÜLMEZSE İKİNCİL GÜMRÜK VERİLERİNİ UYGULAYACAĞIZ"

Elimizde çözemediğimiz sadece Rusya kaldı ve mutlu değilim. Ukrayna bir şey yapmak istiyor bu konuda, bu savaş asla başlamaması gereken bir savaştı. Ben başkan olsam bu gerçekleşmezdi, Putin ile görüşürdük, konuşurduk sık sık. Görevde değildim, dışarıdan izliyordum ve savaş olacak diyordum, Biden tam tersini söyledi ve savaş başladı. Büyük bir karmaşaydı, 500-600 binden fazla insan hayatını kaybetti. 50 gün içinde bu sorun çözülmezse ikincil gümrük verilerini uygulayacağız. Sadece konuşma gerçekleşiyor ve füzeler Kiev’e gidiyor ve bunun sona ermesi gerekir. Milyarlarca dolarlık bir ekipman NATO’ya verilecek ve savaş alanına gidecek. Ukrayna hakkında ne derseniz deyin şansları yoktu. Savaş ekipmanlarını göndermesek şansları olmazdı. Ancak cesaretleri var ve cesaretle savaştılar. Ekipmanları azalıyor ve Rusya da güçlü ve olumlu adım attılar ancak birçok dron ve füze ile şehirleri vuruyorlar, Rusya felaket yaşatmak için yapıyor ve alt yapıları da vuruyorlar. Bunun Ukrayna ve Rusya üzerine etkisi olacaktır. Ukrayna bir barış istiyor ve sözlerinden dönmeyeceklerinden eminim. Yapılması gerekeni yapacaklarını düşünüyorum, her iki yandan da çok kayıp oldu. Güçlü ve sürdürülebilir bir anlaşma olacağını düşünüyorum.

Haberin Devamı

"17 PATRİOT GÖNDERİLECEK"

17 Patriot füzesi, bataryası gönderilmeye hazırlanıyoruz. 17’sinin büyük kısmı da Varşova’ya gönderilecek ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Bunun barış elde etmede önemli bir şey olduğunu söylüyorum. Avrupa’nın bu savaşta payı var. Her şeyi onlar ödeyecek, biz en iyi ekipmanları üretiyoruz, Biden bunu başından yapması gerekiyordu ve ülkemiz için korkunç bir şey ortaya çıkardı. En kötü hükümetti tarihimizde ve savaşı bitirmeye çalışacağız. Bu Trump’ın savaşı değil ve kimse kazanmıyor ve herkes kaybediyor. Biden ve diğer kişilerin savaşı, üzücü bir durum. Ben savaşı sona erdirmek istiyorum. Çözülebilir bir savaş. Güçlü bir Avrupa’ya sahip olmak önemli ve bu yüzden yapacaklarını destekliyorum.



"PUTİN BENİ KANDIRAMADI"



Putin’in bunu istediğini sanmıyorum, ekonomisi kötü ve ekonomisini düzetmek istiyor, ellerindeki varlıkları ticaret için kullanabilir. Ben Putin ile çok konuşuyorum, bol bol konuşuyorum. Çok iyi bir konuşma gerçekleştirdik ve Kiev’e füze gönderdi. Aynı gece füze gönderiyorlar. Birkaç kez konuştuktan sonra bir anlamı yok diyorsunuz. Suikastçı biri demek istemiyorum ama sert biri. Birçok ABD yöneticisini kandırdı ama beni kandıramadı. Potansiyeli yüksek bir ülke, birçok insanı harcıyor. Başından beri onunla ilgileniyorum.







