Trump rövanşı aldı ve söz verdi: Savaşları durduracağım

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TÜM dünyanın uzun süredir beklediği ABD başkanlık seçimlerinde zafer, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı, eski başkan Donald Trump’ın oldu. Trump, Demokrat rakibi ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i geride bıraktığının kesinleşmesinin ardından, Florida’daki seçim izleme merkezinde gerçekleştirdiği konuşmasında yeni döneme dair ilk mesajlarını verdi. Sözlerine “Tarih yazdık” diyerek başlayan Trump, sonuçların ABD için muhteşem bir zafer olduğunu öne sürerek “Bu, Amerikan halkının ülkelerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiği gün olarak sonsuza dek hatırlanacaktır” ifadesini kullandı. Trump’a sahnede aile üyeleri, eşi Melania Trump, başkan yardımcısı JD Vance ile eşi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson eşlik etti.

ALTIN ÇAĞI OLACAK

Yeni dönemin Amerika’nın “Altın Çağı” olacağını söyleyen Trump, kampanya döneminde uğradığı suikast girişimini hatırlatarak, “Tanrı hayatımı bir sebepten dolayı bağışladı. Bu sebep, ülkemizi kurtarmak ve yeniden yüceltmekti. Bu görevi yerine getireceğim” diye konuştu. Sınır güvenliği konusuna da değinen ABD’nin 47’inci başkanı, “Sınırları kapatmamız gerekecek. Gelenler yasal yollarla gelmeliler” dedi.

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‘SAVAŞ İSTEMİYORUZ’ VURGUSU

Konuşmasında güçlü bir ordu kuracaklarını belirten Trump, “Savaş istemiyoruz. Bana ‘Savaşa gireceksin’ diyorlar. Hayır, ben savaş istemiyorum. Savaşları durduracağım” diyerek önceki döneminde sadece DEAŞ’a yönelik askeri harekât olduğunu, onun dışında savaşın parçası olmadıklarını söyledi. Kuzey Carolina, Georgia ve Pensilvanya gibi salıncak eyaletleri kazandığını belirten Trump, Michigan, Arizona, Nevada ve Alaska’da da önde olduklarını kaydetti. Senato’da çoğunluğu geri aldıklarını, resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü de ellerinde tutacaklarını söyleyen Trump, “Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer” dedi.

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‘MUSK SÜPER DAHİ’

Trump konuşmasında, kendisine açık destek veren teknoloji milyarderi Elon Musk’a da değindi. Musk’ı “süper dahi” olarak niteleyen Trump, Musk’ın Starlink uydu hizmetinin, ekim ayında ABD’nin güneydoğusunu harap eden Helene Kasırgası sırasında hayatlar kurtardığını vurguladı.

VANCE: TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Zafer konuşmasında söz alan, yeni Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD tarihinin en büyük siyasi geri dönüşüne şahitlik ettiklerini söyledi. Vance, “Trump liderliğinde sizin rüyalarınız, çocuklarınızın geleceği için mücadele edeceğiz. Onun liderliğinde ülkenin en büyük siyasi geri dönüşünün ardından en büyük ekonomik geri dönüşünü de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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ÜÇ KONUDA SÖZ VERMİŞTİ

Trump üç önemli vaatte bulunmuştu. İlk olarak sınırları kapatarak ülkeye yasa dışı girişleri sonlandıracağını belirtmiş, Ukrayna ve Gazze’de devam eden savaşı bitireceğini söylemiş ve ABD’de vergileri indirerek yeni yatırımların önünü açarak ekonomik kalkınmayı sağlayacağının sözünü vermişti. Trump’ın 20 Ocak 2025’te yemin edip yeni göreve başlaması bekleniyor.

BIDEN VE HARRIS ARAYIP TEBRİK ETTİ

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden Trump’ı arayarak tebrik etti ve bir toplantı için kendisini Beyaz Saray’a davet etti. Kamala Harris de, Trump’ı arayarak tebrik etti ve ülkenin birliğini güçlendirmek için birlikte çalışma vurgusu yaptı.

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3’TE 3 KAZANDILAR

BAŞKANLIK, SENATO VE MECLİS CUMHURİYETÇİLERDE

5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti önemli bir zafere imza attı.

- Donald Trump, delege çoğunluğunu kazanarak başkan seçildi.

- Demokratların kontrolünde olan Kongre’nin üst kanadı da Cumhuriyetçilere geçti. İlk sonuçlara göre 100 üyeli Senato’da Cumhuriyetçi parti 52 sandalye ile çoğunluğu sağladı. Demokratlar 44 sandalyede. Sayım sürüyor.

- Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’ndeki üstünlüğünün de sürmesi bekleniyor. 435 sandalyeli mecliste ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 207, Demokratlar 188 sandalye garantiledi.

MÜSLÜMAN SEÇMENLER TRUMP’A MI OY VERDİ

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ABD’nin Arap-Amerikan nüfusunun çoğunlukta olduğu Michigan eyaletindeki Dearborn kentinde seçmenler, Demokrat aday Kamala Harris’in de bir parçası olduğu Joe Biden yönetiminin İsrail’in Gazze’ye yönelik işgaline yönelik tutumuna tepki olarak Donald Trump’ı destekledi. Eyaletten gelen ilk sonuçlara göre, Dearborn seçmenlerinin yüzde 42’si Trump’a oy verirken oyların yüzde 36’sı Harris’e, yüzde 18’i ise Yeşil Parti adayı Jill Stein’a gitti. Eyaletteki Detroit Mercy Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Khaled Beydoun, X’te yaptığı paylaşımda “Kamala Harris’in Gazze konusunda bizi görmezden gelmesinin ardından belki de sonuçlar ona bir ders niteliğinde” ifadesini kullandı.

7’DE 7 YAPTI

Trump ‘salıncak’ eyaletleri sildi süpürdü Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için “salıncak” olarak adlandırılan yedi kritik eyalet; Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Kuzey Carolina ve Wisconsin’de Trump rüzgârı esti. Seçim öncesi anketlerde yedi eyaletin hiçbirinde iki aday da birbirine anlamlı bir fark yaratamazken, son sonuçlara göre Trump kritik 7 eyaletin hepsini önde tamamlayarak buradaki toplam 93 delegeyi kazanmayı başardı. New York Times’a göre Trump seçim sonuçlandığında 301 delege kazanmış olacak. Harris’in ise 237’de kalması bekleniyor.

ABD’NİN YENİ İKİLİSİ KİMDİR

‘ÖNGÖRÜLEMEZ’ TRUMP

- Donald John Trump, 14 Haziran 1946’da New York’ta doğdu. Alman göçmeni bir ailenin torunu olan Fred Trump ve İskoçya göçmeni Mary Anne MacLeod Trump’ın beş çocuğundan dördüncüsüydü.

- Pennsylvania Üniversitesi’nde ekonomi okudu. Müteahhit babasının izinden gitti. Manhattan’da tamamladığı Trump Tower kariyerinin dönüm noktası oldu. ‘Çırak’ yarışmasıyla ekran yüzü oldu.

- ‘ABD’yi Yeniden Büyük Yap’ sloganıyla sürpriz bir şekilde 2016’da başkan seçildi. ABD ve dünya tarihinde ‘öngörülmez’ kararlarıyla popülizmin öne çıktığı bir sayfa açtı.

Trump ilk eşi Ivana ve üç çocuğuyla.

- 2020 seçimlerini kaybetti, fakat sonuçları kabul etmedi. 6 Ocak 2021’de kendisinin tetiklediği Kongre baskını yaşandı.

- Kampanya döneminde eski bir porno yıldızına suspayı verilmesiyle ilgili davada hüküm giydi. Hüküm giyen ilk eski Başkan oldu.

- 13 Temmuz’da Pensilvanya’da Butler bölgesindeki mitingde suikast girişiminde kulağından yaralandı.

- 3’üncü evliliğini Melania Trump ile yapan Trump’ın 5 çocuğu var.

Trump, Slovenya asıllı model Melania evli.

YEDEK BAŞKAN VANCE

- ABD Başkanı’nın görevini yapamaz hale gelmesi durumunda Başkanlık vazifesini devralacak kişi James David Vance olacak.Yeni Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance 1984’te Middletown - Ohio’da doğdu.

- İskoç-İrlanda kökenli işçi sınıfı bir aileden gelen Vance iş fırsatlarının bulunduğu, şimdiyse ülkenin en yoksul yerlerinden biri olan Appalachia kömür bölgesinde büyüdü. Ohio State Üniversitesi’nde felsefe ve siyaset bilimi okudu. Daha sonra da Yale Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

- JD Vance, daha sonra en çok satanlar listesine giren Hillbilly Elegy isimli bir anı kitabı kaleme aldı. Vance’in taşralı bir Amerikalı olarak yaşadığı zorlukları anlatan kitabı büyük ilgi gördü.

- Eşcinsel ve kürtaj karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Vance geçen hafta katıldığı podcast programında, “Orta sınıf ailelerin çocukları iyi üniversitelere girebilmek için cinsiyet değiştiriyor” diyerek şaşırtmıştı.





TEBRİK YAĞDI

Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından dünya liderleri tebrik ve işbirliği mesajları yayınladı.

- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: “Donald Trump’ı ABD Başkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Liderliği yine ittifakımızı güçlü tutmak için kilit rol oynayacak.”

- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen: “Donald Trump’ı candan kutluyorum. Güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım. Avrupa Birliği ve ABD, müttefikten daha fazlası.”

- Kanada Başbakanı Justin Trudeau: “Kanada ile ABD arasındaki dostluk dünyanın gıpta ettiği bir şey. Başkan Trump ve ben, iki ulus için daha fazla fırsat, refah ve güvenlik yaratmak amacıyla birlikte çalışacağız.

- İngiltere Başbakanı Keir Starmer: “Tarihi seçim zaferiniz dolayısıyla seçilmiş Başkan Trump’ı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: “Tebrikler Başkan Donald Trump. Dört yıl yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. İnançlarınızla ve benim inançlarımla. Daha fazla barış ve refah için.”

- Almanya Başbakanı Olaf Scholz: “Almanya ve ABD, Atlantik’in iki tarafında refah ve özgürlüğü teşvik etmek için uzun zamandan beri başarılı bir şekilde birlikte çalışıyor. Bunu, vatandaşlarımızın yararı için yapmaya devam edeceğiz.”

- Macaristan Başbakanı Viktor Orban: “Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zaferdi.”

NETANYAHU’DAN İTTİFAK MESAJI

Trump’ı ilk tebrik edenler arasında bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyorum! Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor” ifadelerini kullandı.

HAMAS: DERS ALMALILAR

Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Sami Abu Zuhri, “Demokrat Parti’nin kaybı, parti liderlerinin Gazze’ye yönelik tutumunun bedelidir. Trump’ı Biden’ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz” dedi.

İRAN: ENDİŞELENMİYORUZ

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani “ABD’deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir. Trump’ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz” açıklamasında bulundu. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da ABD seçim sonuçlarına itimat etmediklerini, saldırıları durduracak tek şeyin sahadaki direniş olduğunu söyledi.

UKRAYNA’DAN TEBRİK RUSYA’DAN İRONİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sonuçlarla alakalı, “Donald Trump’ın seçim zaferini tebrik ediyorum. Sabırsızlıkla bir araya gelmemizi bekliyorum” açıklamasında bulunurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den henüz bir tebrik mesajı gelmedi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Putin, Trump’ın zaferini tebrik etmese de aramız daha kötü olmaz. Şu an zaten ikili ilişkiler dipte” ironisinde bulundu.