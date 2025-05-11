Trump Riyad'da Filistin, Lübnan ve Suriye liderleriyle görüşecek

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın girişimiyle Trump’ın Abbas, Avn ve Şara ile bir araya gelmeyi kabul ettiği bildirildi. ABD Başkanı’nın, Papa Francis’in cenaze törenine katıldıktan sonra ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapması bekleniyor.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Trump’ın bu seyahatte İsrail’i ziyaret etmeyecek olmasının iki ülke arasındaki ilişkilere dair olumsuz bir işaret olmadığını savundu. Huckabee, Washington’un bölgedeki sorunları çözmek için diplomatik çabalarının devam ettiğine dikkat çekti.

Gazete İsrail hükümetinin, Gazze’ye yönelik planlı askeri operasyon öncesinde Hamas ile ateşkes sağlanması için Trump’ın ziyaretini kritik bir tarih olarak belirlediğini kaydetti. Yetkililer, ABD başkanının bölgeye gelişinin barış görüşmelerine ivme kazandırabileceğini ifade etti.

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 7 Mayıs'ta Paris'e giderek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti. İki ismin görüşmesinde Suriye'ye yaptırımların kaldırılması ele alınmıştı.

ABD VE ARAP DÜNYASININ İLİŞKİLERİ GÜÇLENECEK

El-Kuds El-Arabi gazetesinin haberinde ise Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yapacağı görüşmelerde, bölgedeki gerilimlerin ele alınması ve olası çözüm önerilerinin masaya yatırılmasının beklendiği belirtildi. Riyad yönetimi, Trump’ın ziyaretinin Arap dünyası ile ABD arasındaki iş birliğini güçlendireceğini umuyor.

Diplomatik kaynaklar, Filistin, Suriye ve Lübnan liderlerinin katılımının görüşmeye katılmasının, bölgesel krizlere ortak bir çözüm üretme çabası olarak değerlendirildiğini aktardı. Toplantıda İran’ın bölgedeki etkisi, Gazze’deki son durum ve Suriye’deki siyasi gelişmelerin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

TRUMP FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAK MI?

The Jerusalem Post'un bildirdiğine göre, Trump Orta Doğu ziyareti sırasında Filistin devletini resmen tanıyabilir. Gazetenin ABD merkezli The Media Line'dan aktardığı haberde, adını vermek istemeyen bir Körfez ülkesi diplomatı, Trump'ın bu yönde bir bildiri yayımlayabileceğini iddia etti.

Diplomat, ABD'nin Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin devletini destekleyeceğini dile getirdi. Trump'ın geçtiğimiz günlerde "çok sarsıcı bir açıklama" yapacağını duyurması da spekülasyonlara neden oldu. Kaynak, Beyaz Saray ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti arasındaki gerilimin arttığına yönelik son haberlerin, söz konusu olasılığı güçlendirdiğine dikkat çekti.