Trump resmen aday: Tüm Amerika’nın başkanı olacağım... Savaşları bitireceğim

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13 Temmuz’da yaşadığı silahlı suikast girişimi sonrası ilk kez kamuoyunun önüne Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nin son gününde çıkan Başkan adayı Donald Trump, perşembe gecesi geç saatlerde başlayan ve bir buçuk saati aşan hitabında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

ÜLKEDE BİRLİK VURGUSU

“Amerika’nın yarısının değil tüm Amerika’nın başkanı olmaya adayım çünkü Amerika’nın yarısı için kazanmak zafer değildir” diyen Trump, Amerikan toplumundaki ayrışma ve bölünmenin giderilmesi gerektiğini belirtti. Trump, “Toplumu hızla iyileştirmeliyiz. Amerikalılar olarak birbirimize ortak bir yazgıyla bağlıyız. Birlikte yükseliriz ya da birlikte dağılırız” dedi.

Ülkenin bir araya gelmesi için hakkında açılan davaların sona erdirilmesi gerektiğini belirten Trump, muhalefetin ve siyasi anlaşmazlığın şeytanlaştırılmaması gerektiğini söyledi.

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‘TANRI’NIN LÜTFUYLA BURADAYIM’

Suikastın yaşandığı gün başından geçenleri duygusal bir tonda anlatan Trump, kafasını oynatmaması halinde kurşunun hedefi vuracağını söyledi. “Ben burada sadece Yüce Tanrı’nın lütfuyla karşınızdayım” dedi.

92 dakikalık konuşmasının büyük bir bölümünü enflasyon ve “göçmen istilasına” ayıran Trump, göreve gelirse enflasyon krizini bitireceğini söyledi. Bir diğer krizin de yasadışı göç olduğunu savunan Trump, “Tarihin en büyük istilası ülkemizde yaşanıyor” derken, Biden yönetiminin bu konuda hiçbir şey yapmadığını iddia etti.

‘KRİZLER BIDEN’IN SUÇU’

Mevcut küresel askeri krizlerin hepsinin Joe Biden yönetimi yüzünden yaşandığını savunan Trump, üçüncü dünya savaşının eşiğine gelindiğini söyledi.

REHİNELER İÇİN MESAJ

“Savaş şu anda Avrupa ve Orta Doğu’da tüm şiddetiyle sürüyor; Tayvan, Kore, Filipinler ve tüm Asya’nın üzerinde giderek büyüyen bir çatışma hayaleti dolaşıyor” diyen Trump, “Ben başkan olsaydım asla yaşanmayacak olan Rusya ve Ukrayna arasındaki korkunç savaş ve İsrail’e yapılan saldırı sebebiyle başlayan savaş da dahil olmak üzere mevcut yönetimin yarattığı her uluslararası krize son vereceğim” dedi.

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Gazze’de yaşanan katliamı bitireceğini iddia eden Trump, konuşmasının sonlarına doğru ise tam tersi yönde bir mesaj vererek, “Tüm dünyaya söylüyorum, rehinelerimizi geri istiyoruz ve ben göreve gelmeden dönseler iyi olur, yoksa çok büyük bir bedel ödersiniz” ifadelerini kullandı.

BİDEN, OBAMA’YI DA KAYBETTİ İDDİASI

Cumhuriyetçi Parti’de Donald Trump’ın başkan adaylığı kesinleşirken, Demokratlarda ise Başkan Joe Biden’ın yarıştan çekilmesi yönündeki baskı giderek artıyor. Son olarak Biden’ın en büyük destekçilerinden eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da 81 yaşındaki ismin çekilmesi yönünde görüş bildirdiği iddia edildi. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre Demokrat Parti çevrelerine “Biden’ın şansının giderek azaldığını” söyleyen Obama, ABD Başkanı’nın tekrar aday olmasına yönelik çekincelerini dillendirdi. Obama’nın sözcüsü iddiayla ilgili yorum yapmayı reddetti. Anketlerde Trump’ın önde görünmesi Biden’ın üzerindeki “adaylıktan çekil” baskısını güçlendirirken, Başkan’ın kampanya ekibi Demokrat Parti saflarındaki itirazların “temelsiz olduğunu” ve Biden’ın adaylığının devam ettiğini dile getiriyor.