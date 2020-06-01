Trump ‘radikal sol gruplar’ı işaret etti

Minnesota ve protestoların düzenlendiği diğer eyaletlerdeki yetkililer ile temas halinde olduklarına işaret eden Trump, “Amerikan adaleti hiçbir zaman kızgın kalabalık tarafından sağlanmadı. Kızgın kalabalıkların bu ülkeye hakim olmasına izin vermeyeceğiz” mesajını paylaştı. Antifa örgütünü ‘terörist organizasyon’ olarak tanıyacaklarını duyuran Trump, protestoculara müdahale eden Ulusal Muhafızları övdü. Trump ayrıca, Floyd’un ailesi, barışçıl protestocular ve adalet isteyen halkın yanında olduklarını kaydetti.

‘BANA SÖZ VERMEDİ’

Polis tarafından öldürülen Floyd’un kardeşi Philonise Floyd, MSNBC kanalına Trump’ın kendisini aramasına rağmen konuşmada hiç söz hakkı vermediğini söyledi. Başkan Donald Trump ile telefon görüşmesinin çok kısa sürdüğünü söyleyen Floyd, “Zor bir görüşmeydi. Beni sürekli susturdu. Sanki ‘senin konuştuğun şeyi duymak istemiyorum’ der gibiydi” dedi. Trump önceki gün Floyd’un ailesiyle görüştüğünü ve acılarını paylaştığını ifade ederek, “Bugün burada, adalet ve barış isteyen her Amerikalının bir dostu ve müttefiki olarak duruyorum. Ayrıca bu trajediyi yağma, hırsızlık ve gözdağı için kullanan herkesin de karşısında duran birisiyim. Misyonumuz, nefret değil iyileşme, kaos değil adalet” açıklamasında bulunmuştu.