Trump, Putin'e öfkelendi: 'Beni oyalıyor... Hiçbir mantıklı açıklaması yok'

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Vatikan'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelen Trump, görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert tepki gösterdi. Trump, Putin'i "savaşı sona erdirmek yerine oyalama taktiği uygulamakla" suçlarken, son dönemdeki sivillere yönelik Rus saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Zelenski ise Trump ile görüşmesini "tarihi bir fırsat" olarak değerlendirerek, koşulsuz ateşkes ve kalıcı barış çağrısı yaptı.

28 Şubat’ta Beyaz Saray'da gerçekleşen son görüşmede, Trump ve yardımcısı JD Vance, Zelenski’yi feci şekilde azarlamıştı. Zelenski, kravat takmadığı ve takım elbise giymediği için alay konusu olmuştu.

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BEYAZ SARAY'DAKİ KAVGANIN ARDINDAN İLK GÖRÜŞMEİli liderin görüşmesi, Trump'ın Şubat ayındaki "Kırım tavizi" tartışmalarının ardından Ukrayna lideriyle ilk yüz yüze görüşmesi olarak kayıtlara geçti. Trump, ABD ve Rus heyetlerinin barış müzakereleri sürerken, Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilebileceğini duyurmuştu.

Trump, Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunun altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Putin'in son günlerde sivillerin yaşadığı bölgelere füze saldırıları düzenlemesinin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bu bana savaşı durdurmak istemediğini, sadece beni oyaladığını düşündürüyor. Çok fazla insan ölüyor!"





Zelenski, toplantı sonrası Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış hakkında konuştuklarını aktararak, "Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli olan oldukça sembolik bir toplantı (olur)" değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'IN POZİSYONU ÇABUK DEĞİŞEBİLİR

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The Telegraph'ın haberine göre, diplomatik çevreler, Trump'ın tutumundaki bu değişimin kalıcı olup olmayacağı konusunda ihtiyatlı davranıyor. İsminin açıklanmaması koşuluyla gazeteye konuşan Avrupalı bir diplomat, "Trump'ın pozisyonları çabuk değişebilir" uyarısında bulundu.

ZELENSKİ: 'TARİHİ BİR GÖRÜŞMEYDİ'

Ukrayna lideri, görüşmeyi "potansiyel olarak tarihi" ve "çok sembolik" olarak nitelendirdi. Zelenski, "Tam ve koşulsuz ateşkes ile kalıcı barışı görüştük" ifadesini kullanarak, Beyaz Saray ise 15 dakikalık görüşmenin "çok üretken" geçtiğini açıkladı.

MACRON: "ŞİMDİ SIRA PUTİN'DE"



Zelenski, görüşme öncesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile de bir araya geldi. Dış basın, Avrupalı liderlerin, Ukrayna'da barışı denetlemek üzere "gönüllüler koalisyonu" oluşturulması fikrini masaya yatırdığı bildirdi.

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Macron, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Putin'e koşulsuz ateşkes çağrısı yaparak, "Ukrayna ateşkese hazır. Şimdi sıra Putin'de, gerçekten barış istediğini kanıtlamalı" açıklamasını yaptı.

Fransız lider, Trump ile bu konuda hedeflerinin ortak olduğunu vurguladı.

Zelenski ile bir araya gelen Macron, "Ukrayna, koşulsuz ateşkese hazır. Başkan Zelenski, bugün bunu bana yeniden söyledi" diye konuştu.

İNGİLTERE VE UKRAYNA 'ÇOK HASSAS KONULARI' GÖRÜŞTÜ

Starmer ile Zelenski arasındaki görüşme ise Roma'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde gerçekleşti. Telegraph, iki liderin Londra'da başlatılan barış girişimlerinin geleceğine ilişkin görüş alışverişi yaptığını aktardı.

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Zelenski, görüşme sonrası "Çok hassas konuları ele aldık" dedi ancak detay vermekten kaçındı.

Cenaze töreninde Vatikan'ın geleneksel protokol kurallarını esneterek Zelenski'yi ön sıralara yerleştirmesi dikkat çekti. Ukrayna lideri salona girdiğinde kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Trump, tören sonrasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştü. ABD Başkanı, diplomatik temasların ardından eşi Melania'nın doğum gününü kutlamak üzere Air Force One uçağı ile ülkesine döndü.

Starmer, Zelenski ile görüşmesinin oldukça "verimli" olduğunu belirterek, Ukrayna konusunda yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.