Trump, Putin’e kızdı... Ukrayna’ya silah verecek

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Ukrayna savaşını sona erdirmek için 6 ay boyunca Rusya lideri Vladimir Putin’e tavizler vererek barış istikametinde yol almaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün 180 derecelik dönüş yaparak savaşı bitirmek istemeyen tarafın Rusya olduğunu ilan etti. Trump, oluşan durum karşısında ABD’nin imkânları çerçevesinde Ukrayna’ya verebileceği silahları yeniden göndermeye başlayacaklarını duyurdu.

HİÇ MEMNUN DEĞİLİM

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Washington’da düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna savaşına da geniş yer ayıran Trump, Rusya’nın barıştan yana olmadığı imasında bulunarak, “Rusya lideri Putin ile yaptığım son telefon görüşmesinden hiç memnun kalmadığımı bir kez daha dile getirmek isterim. Beni üzdü. Putin’in bana söylediklerinden aylarca yürüttüğümüz barış çabalarının pratikte en ufak ilerleme sağlamadığını ortaya koymuş oldu. Barış istemeyen taraf Rusya her gece Ukrayna üzerine füze ve dronlar yağdırmaya devam ettiği için bizim de artık karar vermemiz gerekiyor. Savunma Bakanlığımıza Ukrayna’ya silah sevkıyatını yeniden başlatmaları talimatı verdim” ifadelerini kullandı.

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KİEV’E SİLAH VERMİYORDU

Putin ile Trump arasında 3 Temmuz’da gerçekleşen ve oyunun rengini değiştiren telefon görüşmesi öncesinde Rusya’yı ikna etmek için Pentagon, Ukrayna’ya tüm silah sevkıyatını askıya almıştı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım paketinde Patriot hava savunma sistemleri için yedek füzeler, saldırı amaçlı kısa menzilli HIMARS füze sistemleri, hava hedeflerine yönelik omuzdan ateşlenen kısa menzilli ‘Stinger’ ve tank gibi zırhlı araçların yer alabileceğini yazdı.

KREMLİN TEPKİ GÖSTERDİ: SAVAŞI UZATIR

Trump’ın Ukrayna’ya yeniden silah yardımına başlanacağını duyurmasına Rusya tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD’nin Ukrayna’ya hangi silahları verip vermediğini kontrol etmemiz zaten zor. Birkaç gün önce silah sevkıyatının dondurulduğu söylenirken, şimdi yeniden başlatılacağı dile getiriliyor. Avrupa’nın açık ve net biçimde Ukrayna’da savaşın devam etmesinden yana olduğunu biliyoruz. Ancak ABD yönetimi de Ukrayna’ya istedikleri silahları vermeye başlarsa bu durum savaşın şiddetlenerek uzaması anlamına gelir” dedi. Rusya’nın müzakereden kaçmadığını da vurgulayan Peskov, “Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da doğrudan üçüncü tur görüşmeleri için biz hazırda bekliyoruz. Ukrayna tarafının tarih vermesi gerekiyor” vurgusunu yaptı.

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ABD HTŞ’Yİ TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARDI

TRUMP yönetimi, Suriye’nin eski lideri Beşar Esad’ın geçen yılın sonlarında devrilmesinden bu yana geçiş hükümetiyle yaşanan politik yumuşamaların ardından, Heyet Tahrir El Şam’ı (HTŞ) terör örgütü listesinden çıkardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kendi imzasını taşıyan kararın, Devlet Başkanı Ahmed Şara yönetimindeki yeni Suriye hükümetinin “attığı olumlu adımları tanıdığı” anlamına geldiğini ifade etti. Rubio, “Bu karar, Başkan Trump’ın istikrarlı, birleşik ve barışçıl bir Suriye vizyonunu gerçekleştirme yolunda önemli bir adımdır” dedi. İki hafta önce alınan karar, dün resmi olarak yürürlüğe girdi.

TRUMP'TAN ŞARA YORUMU

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Kararın ardında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Şara’ya yönelik olumlu izleniminin de etkili olduğu değerlendiriliyor. Önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlenen akşam yemeği öncesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şara’nın “çok zorlu bir geçmişten geldiğini” bildiğini belirten Trump, buna şaşırmadığını ifade etti. Trump, “Ama ondan çok etkilendim. Yaptırımları kaldırdık çünkü onlara bir şans vermek istiyoruz” dedi. Mayıs ayında Trump, 30 Haziran’da ABD’nin Suriye’ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

TERÖR LİSTESİNDEYDİ

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HTŞ’nin öncüsü olan El Nusra, El Kaide ile bağlantısı nedeniyle ABD tarafından ‘yabancı terör örgütü’ listesine alınmıştı. Ebu Muhammed Colani adını kullanan Ahmed Şara liderliğindeki grup daha sonra HTŞ adını almış, 2018 de yine terörizm listesine eklenmişti.