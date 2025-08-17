Trump-Putin zirvesine dair gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu! Trump'tan Putin'e dikkat çeken hediye

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde yaptığı görüşmeye dair gizli sayılabilecek ayrıntılar, bir otelin iş merkezindeki yazıcıda unutulan belgelerle ortaya çıktı.



National Public Radio'da (NPR) yer alan habere göre, belgeler Anchorage’daki Captain Cook otelindeki halka açık bir yazıcıda unutulmuştu.

Otelde konaklayan 3 misafir tarafından bulunan belgelerde ABD ve Rusya heyetinde yer alan isimler, ABD'li yetkililerin iletişim bilgileri ve toplantıya ilişkin detaylar yer alıyor.

İPTAL EDİLEN YEMEĞİN MENÜSÜ, PUTİN'İN İSMİNİN NASIL TELAFFUZ EDİLECEĞİ YAZILIYDI

New York Post gazetesinin iddiasına göre, belgelerden birinde Rus yetkililerin - özellikle de Putin'in- isimlerinin nasıl telaffuz edildiği yazılmıştı.

Diğer sayfalarda ise Putin onuruna planlanan öğle yemeğinin menüsü ve oturma düzeni ayrıntıları vardı. Şemaya göre Trump ve Putin karşılıklı oturacaktı. Trump’ın yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimler yer alacaktı. Putin’in ise yanında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bulunacaktı.

Menüde salata, fileto biftek, halibut olympia ve crème brûlée tatlısı yer alıyordu. Ancak öğle yemeği zirve günü iptal edildi.



Zirvenin ilk planlamasında liderler görüşmesinin ardından iki ülkenin yatırım danışmanları ve maliye bakanlarının da katılacağı geniş kapsamlı bir öğle yemeği planlanıyordu. Ancak Trump’ın Rus lidere, “ateşkes olmadan ikili ilişki teması yok” dediği, bu nedenle yemeğin iptal edildiği öğrenildi.

TRUMP'IN PUTİN'E HEDİYESİ: KEL KARTAL HEYKELİ

Belgelerde ayrıca Trump’ın Putin’e ABD'nin simgesi olan Kel Kartal heykeli hediye etmeyi planladığı bilgisi yer aldı.



Tüm dünyanın merak içinde beklediği ve sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı zirveye dair gizli belgelerin herkesin ulaşabileceği bir yazıcıda unutulmuş olması ABD'de tartışmalara yol açtı.

UCLA Hukuk Fakültesi’nden ulusal güvenlik uzmanı Prof. Jon Michaels, belgelerin otel yazıcısında unutulmasını “profesyonel bir zaaf” olarak değerlendirerek, “Bu, yönetimin dikkatsizliğinin ve beceriksizliğinin başka bir göstergesi. Yazıcılarda evrak bırakılmaz. Bu kadar basit” dedi.

Trump yönetimi, daha önce de benzer güvenlik zafiyetleriyle gündeme gelmişti. Mart ayında Yemen’deki askeri operasyonlarla ilgili bir sohbet grubuna yanlışlıkla bir gazetecinin eklenmesi, geçen hafta ise ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) üyelerinin mesajlaşma grubuna rastgele bir kişinin dahil edilmesi dikkat çekmişti.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly olayın ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada belgeleri “öğle yemeği menüsü” olarak nitelendirdi ve güvenlik açığı olmadığını savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise yorum yapmadı.