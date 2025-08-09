Trump-Putin zirvesinde yer ve tarih belli oldu! ABD medyası Putin'in gizli şartını açıkladı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, dün günlerdir devam eden tartışmalara noktayı koydu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıkladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da açıklamayı doğruladı ve Putin ve Trump'ın Alaska'da yapacağı görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacağını bildirdi.

Uşakov, Alaska’nın ABD ve Rusya’nın ekonomik çıkarlarının kesiştiği bir bölge olduğuna dikkat çekerek, Arktik’te ortak projeler için potansiyel gördüklerini ifade etti. Her iki tarafın, önümüzdeki günlerde zirvenin siyasi ve pratik ayrıntılarını yoğun şekilde müzakere edeceğini belirten Uşakov, sürecin zorlu olabileceğini ancak kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

ALASKA SEÇİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Toplantı, Rusya’nın 1867’de Amerika Birleşik Devletleri’ne sattığı Alaska’da yapılacak. Eyaletin batı ucu, Bering Boğazı’nın hemen karşısında, Rusya’nın en doğusuna çok uzak değil.

ABD medyası görüşmenin daha önce adres gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yerine Alaska'da yapılmasını 'sıradışı bir seçim' olarak değerlendirdi.

ZELENSKİ KATILACAK MI?

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Zelenski, zirveyi üçlü formatta yapmak için çaba gösteriyor ve Putin ile görüşmenin barışa ilerlemek için tek yol olduğunu sıkça dile getiriyor. Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff da bu hafta başında Putin ile yaptığı görüşmelerde üçlü bir buluşma önerdi, ancak Rus lider, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşme fikrine sıcak bakmadığını açıkça dile getirdi

Haziran ayında İstanbul’da yapılan görüşmelerde, Rus müzakereciler, Putin-Zelenski görüşmesinin ancak müzakerelerin “son aşamasında”, taraflar barış şartlarında anlaştıktan sonra gerçekleşebileceğini söylemişti.

Putin’in Zelenski ile görüşmesinin zirve için ön koşul olup olmadığı sorulduğunda ABD başkanı Trump da “Hayır, değil,” demişti.



Trump ve Putin en son 2019’da, Trump’ın ilk döneminde Japonya’daki G20 zirvesinde bir araya geldi. Ocak ayından bu yana ise birkaç kez telefonda konuştular.

Putin, Trump ile daha önce 2018’de Helsinki’de bir zirve gerçekleştirmişti. Trump, o dönemde, ABD istihbaratının “Rusya’nın New Yorklu iş insanını desteklemek için ABD seçimlerine müdahale ettiği” yönündeki bulgularına karşı Putin’in yanında duruyor gibi görünerek tepki çekmişti.

Putin’in bir ABD başkanıyla Amerika topraklarında son görüşmesi ise 2015’te BM Genel Kurulu kapsamında Barack Obama ile olmuştu.



ABD'li Wall Street Journal gazetesine göre, iki lider buluşma kararını onayladı ancak Avrupalı ortakları bu zirveye şüphe ile yaklaşıyor.

Gazeteye konuşan Avrupa ve Ukraynalı yetkililere göre Putin, çatışmaların durması karşılığında Kiev’den büyük çaplı toprak tavizleri vermesini ve Rusya’nın bu taleplerinin küresel ölçekte tanınması için girişimde bulunulmasını istedi.

Avrupalı yetkililer, Putin’in teklifine ciddi çekincelerle yaklaştı. Teklife göre Ukrayna, doğusundaki Donbas bölgesini Rusya’ya devredecek; Rusya ise çatışmayı durdurmak dışında pek bir taahhütte bulunmayacaktı. Putin, bu öneriyi çarşamba günü Moskova’da ABD özel temsilcisi Steve Witkoff’a iletti.

Bu hafta Trump ve Witkoff’tan bilgi alan Avrupalı ve Ukraynalı yetkililer, Putin’in bu teklifi, yeni ABD yaptırımlarını ve gümrük vergilerini önlemek için bir manevra olarak kullanıp savaşın sürmesini planladığından endişe ediyor.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada Rus liderin teklifinin bir “çığır açıcı” olmadığını ancak zirve toplantısını organize etmeye yetecek kadar cazip olduğunu söyledi. Teklif, Rusya’nın Donbas’ın ötesindeki tüm cephe hattında tam kontrol sağlama yönündeki önceki taleplerinden bir geri adım olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

UKRAYNA DONETSK'İN TAMAMINDAN ÇEKİLMEYİ KABUL EDERSE TAM ATEŞKESİ KABUL EDECEK

Yetkililerin aktardığına göre Putin, Witkoff’a, Ukrayna’nın doğudaki Donetsk bölgesinin tamamından çekilmesi halinde tam ateşkesi kabul edeceğini söyledi. Bu durumda Rusya, 2014’te ilhak ettiği ve egemen Rus toprağı olarak tanınmasını istediği Kırım’ın yanı sıra Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kontrolünü elinde tutacaktı.

Rusya şu anda Donetsk ve Luhansk’ın büyük bölümünü işgal etmiş durumda, ancak Ukrayna ordusu hâlâ savunma açısından kritik öneme sahip bazı şehirler de dahil olmak üzere önemli alanları elinde tutuyor.

Avrupalı iki yetkilinin aktardığına göre, cuma günü yapılan üçüncü görüşmede Witkoff, Rus teklifinin iki aşamadan oluştuğunu söyledi. İlk aşamada Ukrayna Donetsk’ten çekilecek ve cephe hattı dondurulacaktı. İkinci aşamada ise Putin ve Trump nihai bir barış planı üzerinde anlaşacak, bu plan daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile müzakere edilecekti.



Beyaz Saray’dan bir yetkili ve yönetimle yürütülen görüşmelere aracılık eden bir Avrupalı kaynağa göre, Trump yönetimi, özel temsilci Steve Witkoff’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in anlaşma şartlarını iletmesinin ardından, Avrupa’daki müttefiklerinin Rusya ile olası bir ateşkes teklifine vereceği tepkileri özel olarak ölçüyor.

Politico'ya konuşan yetkiliye göre, Witkoff Rusya ziyareti sonrası Trump’a, Rus liderin Ukrayna’daki çatışmaları durdurmayı kabul edeceği koşulları sunduğunu söyledi.Yetkili, Rusya’nın şartlarını açıklamayı reddetti ancak Trump, cuma günü Rusya ile Ukrayna arasında toprak takası konusunun gündemde olduğunu söyledi.