Dünya Haberleri

Trump-Putin zirvesi öncesi İngiltere lideri Starmer ve Zelenski bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın yapılacak görüşme öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan sözcünün açıklamasına göre Starmer, bu sabah başkent Londra'daki ofisinde Zelenski'yi kabul etti.

Starmer ve Zelenski, Trump ve Putin'in yarın Alaska'da yapacağı görüşmeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İki lider, dün Almanya'da yapılan görüşmeleri ele aldıkları kahvaltıda görüştü. Görüşmede liderler, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışa ulaşmak için güçlü birlik duygusu ve kararlılık konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

İki lider, bu görüşmenin, Putin’in barış konusundaki ciddiyetini kanıtlama hususunda harekete geçtiği süreçte ilerleme kaydetmek için uygun fırsat olduğu görüşünü dile getirdi.

Zelenski, dün Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantıya katılmıştı.

Trump ve Putin'in, yarın ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

AVRUPA'DAN UKRAYNA'YA DESTEK AÇIKLAMASI

Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu"nun eş başkanları Fransa, Almanya ve İngiltere, Ukrayna'da barışa giden yolun bu ülke olmadan belirlenemeyeceğini belirterek, diplomatik çözümün, Ukrayna ile Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katılımıyla çevrim içi düzenlenen Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne eş başkanlık yaptıkları ifade edildi.

Açıklamada, liderlerin, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme, adil ve kalıcı barış sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladıkları açıklandı.

"UKRAYNA VE AVRUPA'NIN HAYATİ GÜVENLİK ÇIKARLARI KORUNMALI"

Liderlerin, Ukrayna'da barışa giden yolun Ukrayna olmadan belirlenemeyeceği konusunda net oldukları vurgulanan açıklamada, diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak, anlamlı müzakereler ancak ateşkes ya da düşmanlıkların kalıcı ve önemli ölçüde durdurulması bağlamında gerçekleştirilebilir. İkinci olarak, Alaska'da ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'nın savaş ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya yönelik yaptırımlar ve daha geniş ekonomik tedbirler güçlendirilmeli. Üçüncü olarak, uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilmemeli. Dördüncü olarak, Ukrayna egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkin şekilde savunabilmek için sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı."

Açıklamada, koalisyonun, çatışmalar sona erdiğinde güvence gücü konuşlandırmaya istekli olanların planları dahil bölgede aktif rol oynamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine ya da üçüncü ülkelerle işbirliğine herhangi bir sınırlama getirilmemesi gerektiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya giden yolunu veto edemeyeceğinin altı çizildi.

