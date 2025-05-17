Trump, Putin ve Zelenski ile görüşeceği tarihi açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşeceğini ve ateşkese bir an önce ulaşılması ile ilgili konuları ele alacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, pazartesi günü (ABD saatiyle) 10:00'da Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.

Trump, görüşmenin ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını belirterek, daha sonra hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini kaydetti.

Donald Trump, "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer." değerlendirmesini yaptı.

ZELENSKİ-PUTİN GÖRÜŞMESİ MÜMKÜN

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki bir görüşmenin "anlaşmaya varılması" halinde "mümkün" olduğunu söyledi.

Peskov, yaptığı açıklamada "Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz" dedi.

"ÖNCE TAKAS TAMAMLANMALI"

Gazetecilere konuşan Peskov, görüşmeler için önce İstanbul'da varılan anlaşmaların yerine getirilmesi gerektiğini ve 1000'er kişilik savaş esiri değişiminin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Peskov ayrıca, yeni görüşmelerin de planlanabileceğini ancak önce İstanbul'da mutabakata varılan şartların gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

TRUMP: SADECE BEN ÇÖZERİM

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki ateşkes sorununun çözümünü sadece kendisinin sağlayabileceğini söyledi.

Rus haber ajansı Interfax'ın Fox News''den aktardığı habere göre, Trump, “Sahip olduğum makam göz önüne alındığında bunu sadece benim yapabileceğime inanıyorum. Ateşkesi hızlı bir şekilde yapabileceğimi düşünüyorum” dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapmaya hazır olduğunu yineledi ve "Bir görüşme yapmalıyız. Bence bir tarih belirleyebiliriz" ifadesini kullandı.

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Trump, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelerden dolayı özel temsilcisi Steve Witkoff'u "Steve zor ve harika bir iş başardı" sözleriyle övdü.

Trump ayrıca, "Benim değil, başkalarının bir yerlere gidip müzakere yapmasından bıktım" sözlerini ifadesine ekledi.

ZELENSKİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI

Ukrayna lideri Zelenski, çağrıda bulunarak İstanbul'da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeye Rusya lideri Putin'i davet etmişti.

"Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim" açıklaması yapan Zelenski, "Putin Türkiye'ye gelmekten korkmasaydı, bu savaşı sona erdirmek için önemli adımlar atma şansımız gerçek olurdu" demişti.