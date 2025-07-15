ABD'nin politikasını Melania değiştirmiş: Trump'a 'Putin'in sahte vaatlerini' anlattı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 14 Haziran'da bir araya gelen Trump, Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus liderle yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Melania ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade eden Trump, eşinin kendisine Putin'in vaatlerine rağmen saldırıların devam ettiğini hatırlattığını belirtti.

Trump, Rusya ve ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin Melania'ya bilgi verdiğini bildirerek, "Eve döndüğümde Melania'ya 'Bugün Vladimir'le konuştum. Harika bir sohbet ettik' derdim" dedi.

First Lady'nin ise hemen ardından Rusya'nın yeni bir saldırı düzenlediğine dair haberleri aktardığını söyleyen Trump, "O da bana 'Gerçekten mi? Daha demin başka bir şehir daha vuruldu' karşılığını verirdi" ifadelerini kullandı.

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Fox News'ün haberine göre, ABD Başkanı, başka bir konuşmasında da Melania'nın Ukrayna konusunda bilinçlenmesine nasıl yardımcı olduğunu, "Melania bana 'Az önce bir huzurevini bombaladılar' dediğinde şaşkına dönüyordum" diye açıkladı.

Melania'nın Putin'in "sahte vaatlerine" dikkat çektiğini belirten Trump, Ukrayna Savaşı'nda gerçekleri bu sayede anlayabildiğini vurguladı. Trump, Melania'nın uyarılarının, Rusya'nın "tutarsız politikalarını" fark etmesini sağladığını kaydetti. ABD Başkanı, eşinin "Putin'in verdiği sahte vaatleri kendisine anlattığını" vurguladı.

PUTİN'E 50 GÜN SÜRE TANIMIŞTI

Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'daki savaşı sonlandırması için 50 günlük bir süre tanıdığını duyurmuştu. Aksi takdirde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulanacağını belirten Trump, NATO ülkelerinin silah desteğini artıracağını dile getirmişti.

Rusya'nın Ukrayna'da ateşkesi kabul etmemesi halinde yüzde 100 oranında gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacağını açıklayan Trump, Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşı koyabilmesi için daha fazla yardım sağlamayı düşündüğünü ifade etti.

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BBC'ye konuşan Trump, Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradığını yineledi. Henüz Putin'le "ilişkilerini kesmediğini" ifade eden Trump, Rusya ile Ukrayna konusunda anlaşma yapılması ihtimalinin şimdiye kadar 4 kez masaya geldiğini aktardı.

Putin ile ilişkisini bitirip bitirmediğinin sorulması üzerine Trump, "Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradım ama ilişkimi bitirmedim. Ancak ona yönelik bir hayal kırıklığım var" dedi.

Putin'i savaşı durdurmaya nasıl ikna edeceği sorulduğunda ise Trump, "Bunun üzerinde çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

RUSYA'DAN TRUMP'A YANIT

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Trump’ın, Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya’ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağı tehdidine yazılı açıklamayla karşılık verdi.

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Medvedev, Trump’ın Kremlin’e “seyirlik ültimatom” verdiğini belirterek, Trump, Kremlin'e seyirlik bir ültimatom verdi. Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı" ifadelerini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİ UKRAYNA'YI SİLAHLANDIRMAK İSTİYOR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, birçok Avrupa ülkesinin Ukrayna'ya yardım için hazır olduğunu açıkladı. Rutte, Almanya, Finlandiya ve İskandinav ülkelerinin yanı sıra Kanada'nın da desteğinin süreceğini bildirdi.

Rutte, birçok ülkeyle Ukrayna'ya silah desteği sağlanması konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, "Bu sadece ilk adım, daha fazlası gelecek. Bu, Avrupa ülkelerinin yeniden ayağa kalktığı bir an. Hepsi bunun bir parçası olmak istiyor" diye konuştu.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçtiğimiz gün Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme, Almanya'nın Kiev'e Patriot füze sistemlerinin maliyetini karşılamayı teklif etmesinin ardından gerçekleşti. Pistorius, Avrupa'nın caydırıcılığı ve savunması için "daha fazla sorumluluk üstlenmeye kararlı" olduklarını vurguladı.

ZELENSKİ VE TRUMP GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 14 Haziran gecesi yaptığı Telegram paylaşımında, Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Ülkesine yönelik saldırıların durdurulması ve savaşın "adil barışla" sona erdirilmesine yönelik çabaları sürdürmeye hazır olduğu için Trump'a teşekkür ettiğini belirten Zelenski, "Çok güzel bir sohbet oldu" ifadesini kullandı.

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Zelenski, Trump'ın Rutte ile yaptığı görüşmeye dair kendisini bilgilendirdiğini aktararak, "İlişkilerimizin bu kadar iyi olması ve ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaya çalışması önemli" açıklamasında bulundu.

Görüşmede Ukrayna'nın savunma imkanlarını artırmak için gerekli önlemlerin ele alındığını belirten Zelenski, barışın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Zelenski, bundan sonra Trump ile daha sık telefonla görüşeceklerini bildirdi.