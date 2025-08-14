Trump-Putin görüşmesine saatler kala İHA saldırısı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın yapılacak görüşmeye 1 gün kala, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod, Rostov-on-Don ve Volvograg kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Rostov-on-Don kentine İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Rostov-on-Don Vali Vekili Yury Slyusar Telegram'dan yaptığı açıklamada, 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir İHA'nın binaya isabet ettiği görüldü.

Ukrayna İHA'ları, Belgorod'daki hükümet binasını ve bir aracı hedef aldı. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, İHA'ların kent merkezindeki bir araca çarparak aracı ateşe verdiğini ve üç kişiyi yaraladığını söyledi.

İHA'ların hükümet binasını vurduğunu belirten Gladkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hükümete ait sivil bir binayı insansız hava aracıyla vurması dördüncü kez oluyor" dedi.

Ukrayna ordusu, Rus ordusuna petrol ürünleri tedarik eden Volgograd'daki petrol rafinerisini de hedef aldı.

Volvograg Valisi Andrey Boçarov yaptığı açıklamada, rafineride yangın çıktığını, itfaiye ekiplerinin hızla alevlere müdahale ettiğini ve ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, rafinerinin her yıl 15 milyon tondan fazla petrol işlediğini ve bunun Rusya'nın rafineri kapasitesinin yüzde 5.6'sına denk geldiğini belirtti. Tesis, Rus askeri lojistiği için kritik önem taşıyan dizel, benzin ve havacılık yakıtı üretiyor.