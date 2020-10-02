MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump 'Proud Boys' isimli beyaz ırkçı grubu kınadı
GeriDünya Trump 'Proud Boys' isimli beyaz ırkçı grubu kınadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

Trump 'Proud Boys' isimli beyaz ırkçı grubu kınadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump 'Proud Boys' isimli beyaz ırkçı grubu kınadı
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump, "Ku Klax Klan" ve "Proud Boys" da dahil olmak üzere beyaz ırkçı tüm grupları kınadığını açıkladı.

Donald Trump, Fox televizyonunda Sean Hannity'nin programına katılarak, gündemi değerlendirdi.

Salı günü başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden ile karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasında, "Proud Boys" isimli beyazların üstünlüğünü savunan grubu kınamadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Trump, kendisinin her zaman beyaz ırkçılığa da tepki gösterdiğini belirtti.

Trump, "Ku Klax Klan'ı kınıyorum, tüm beyaz ırkçıları kınıyorum, Proud Boys'u kınıyorum." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle