Trump: Petrol fiyatları sert bir şekilde düşecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından İran’la yaşanan gerilim ve bunun sonucunda artan petrol fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran’a karşı başlattıkları savaşın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının düşeceğini vurgulayan Trump, "İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları da diğer fiyatlar gibi, hatta daha da sert bir şekilde düşecek" dedi. Petrol fiyatlarının ilk etapta galon başına 3 dolara, kademeli olarak ise 2 doların altına ineceğini kaydeden Trump, "Bunların hepsi hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.