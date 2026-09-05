Trump peşine düştü! Pentagon alarma geçti: ABD ordusunda yalan testi

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ABD'de İran'a yönelik saldırılarla ilgili gizli bilgilerin basına sızmasının ardından Pentagon'da dikkat çeken bir soruşturma başlatıldı. ABD Genelkurmay Başkanlığında görev yapan yaklaşık 50 üst düzey askeri ve sivil personelin, bilgi sızıntılarını tespit etmek amacıyla yalan makinesi olarak bilinen poligraf testine tabi tutulduğu öne sürüldü.

New York Times'ın haberine göre soruşturma kapsamında yetkililere, gazetecilere gizli bilgi verip vermedikleri ve ABD'nin azalan mühimmat stoklarıyla ilgili bilgileri basına sızdırıp sızdırmadıkları soruldu.

MÜHİMMAT STOKLARIYLA İLGİLİ HABERLER SONRASI SORUŞTURMA

Poligraf testlerinin ağustos ayında askeri yetkililere ve sivil çalışanlara uygulandığı belirtildi. Soruşturmanın, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat stoklarının azaldığına ilişkin haberlerin basında yer almasının ardından başlatıldığı öne sürüldü.

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Özellikle uzun menzilli füzeler ve Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleme füzelerinin stoklarına ilişkin haberlerin soruşturmanın merkezinde olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığında dünya genelindeki muharip komutanlıklarla operasyonları, politikaları ve savaş planlarını koordine eden yaklaşık 1.500 ila 2.000 subay ve sivil personelin görev yaptığı belirtildi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, soruşturmanın ayrıntıları hakkında yorum yapmadı.

Parnell, Pentagon'un "iç personel veya soruşturma konuları hakkında yorum yapmadığını, ancak gizli ulusal güvenlik bilgilerinin sızdırılmasını son derece ciddiye aldığını ve buna göre soruşturma yürüttüğünü" söyledi.

Parnell ayrıca, "Gizli bilgilerin güvenliğinin sağlanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan askerlerimizin güvenliğinin sağlanması için hayati önem taşımaktadır" dedi.

"EMSALSİZ BİR DURUM"

Soruşturmanın kapsamının ABD ordusunun yakın tarihindeki benzer uygulamalardan farklı olduğu belirtildi. Emekli Deniz Kuvvetleri Baş Hukuk Danışmanı Tuğamiral Donald J. Guter, üst düzey personelin bu denli geniş kapsamlı şekilde poligraf testine tabi tutulmasının daha önce görülmediğini söyledi.

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Guter, "Poligrafların bu kadar geniş çapta ve bu kıdem seviyesinde kullanıldığını daha önce hiç görmedim. Tecrübeme göre, bu emsalsiz bir durum" ifadelerini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİ BİLGİ SIZINTILARININ PEŞİNDE

Soruşturma, İran'la savaşın ABD'nin mühimmat stokları üzerindeki etkisine ilişkin çok sayıda haberin yayımlanmasının ardından gündeme geldi.

İddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump, yönetim yetkililerine bilgi sızdıranların tespit edilmesi konusunda baskı yaptı. Trump'ın, İran'daki savaşın yürütülmesi ve mühimmat stoklarıyla ilgili eleştirileri içeren bazı haberleri "ihanet" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Sızıntı soruşturmalarının Pentagon içindeki güvensizlik ortamını artırdığı da öne sürüldü.

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HEGSETH'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTTI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görev süresinde en az 80 general, amiral ve diğer üst düzey yetkilinin terfilerinin engellendiği veya görevlerinden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Pentagon'un geçen yılın başından bu yana, bakanlık yönetimiyle ilgili haberlerin ardından çeşitli bilgi sızıntısı soruşturmaları yürüttüğü belirtildi. Hegseth, geçen yıl bir Signal grubunda Yemen'deki saldırılarla ilgili hassas bilgileri paylaşması nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu.

Hegseth'in 5 Mayıs'tan bu yana Pentagon muhabirlerine ABD'nin İran'daki savaşıyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmadığı ve gazetecilerin Pentagon'a erişimini sınırlandırmaya yönelik adımlar attığı aktarıldı.

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Pentagon'daki yönetim anlayışına yönelik eleştiriler Kongre'deki bazı Cumhuriyetçilerin de tepkisini çekti.

Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Senatörü ve Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Thom Tillis, Trump'a Hegseth'i görevden alma çağrısında bulundu.

Tillis, "Ülkemize hizmet eden cesur erkek ve kadınların bu kadar beceriksizce yönetildiğine hiç şahit olmadım" dedi.

Hegseth'i yetkinlikten uzaklaşmakla suçlayan Tillis, "Kendisi yetkinlikten çekiniyor ve ulusal savunmamızın hayati önem taşıyan işlerine ve savaş gücümüzün sağlığına ve refahına ciddiyetle odaklanmak yerine, kültür savaşları çıkarmaya yöneliyor" ifadelerini kullandı.

Trump ise Pentagon'daki yönetim tartışmalarına rağmen Hegseth'e desteğini sürdürerek Savunma Bakanı'nın "harika bir iş çıkardığını" söyledi.