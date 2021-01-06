Trump pes etmiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'yı Kurtar adlı mitingine başkent Washington DC'de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ SUÇLADI

Trump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, "Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika’yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz" dedi.

PENCE DOĞRU OLANI YAPARSA SEÇİMİ KAZANIRIZ

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pencein doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence’in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız" dedi.

PENCE TRUMP'IN ÇAĞRISINI GERİ ÇEVİRDİ

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Trump'ın çağrısını geri çevirdi ve Kongre'nin Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasına engel olmayacağını belirtti. Mike Pence, "Anayasa, hangi seçici kurul oyunun sayılacağı, hangi seçici kurul oyunun sayılmayacağını belirlemek üzere tek taraflı yetki kullanmamı kısıtlıyor" açıklamasında bulundu.

Pence konuşmasında "Anayasa'yı destekleyeceğime ve savunacağıma dair yemin ettim" ifadesini de kullandı.