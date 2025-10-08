Trump: Pazar günü Mısır’a gidebilirim

×
ABD Başkanı Donald Trump, kısa zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek "Hafta sonu, belki pazar günü oraya (Orta Doğu'ya) gidebilirim." dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas ile İsrail arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikteki konuşmasının başında, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Trump, halen Mısır'da devam eden ateşkes müzakerelerinin iyi gittiğine işaret ederek, bölgeye gidebileceği mesajını verdi.

"BENCE ANLAŞMA GERÇEKLEŞECEK" 

ABD Başkanı, "Orta Doğu için bir barış anlaşması, umarız ki bu gerçekleşir, şu an çok iyi gidiyorlar. Orada (Mısır'da) harika bir ekibimiz var, harika müzakereciler. Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim." diye konuştu.

PAZAR GÜNÜ MISIR'DA OLACAK 

Trump, daha sonraki ifadelerinde cumartesi günü ABD'den ayrılarak bölgeye gidebileceğini ve pazar günü bölgede olabileceğini dile getirdi.

Müzakere sürecinin iyi gittiğini vurgulayan Trump, birçok Müslüman ülkenin bu sürece dahil olduğunu ve böyle bir durumun daha önce hiç olmadığını ifade etti.

 

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO'DAN GAZZE AÇIKLAMASI

 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen dolaylı görüşmeler hakkında açıklama yaptı. Heyetler arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğunu belirten Rubio, "Mısır'da işler o kadar hızlı ilerledi ki, yakında oraya gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da gidebilir. Olaylar iyi yönde ilerliyor ama hala yapılması gereken işler var" dedi.

