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Haber Giriş: 01.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Trump: Patriot’ları görüşüyoruz

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Trump: Patriot’ları görüşüyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi gönderilmesi konusunu görüştüklerini söyledi.

Dün Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Türkiye’ye Patriot göndermeyi düşünüyor musunuz” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz.”

Dün Trump’ın açıklaması öncesinde Patriot konusunda değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Şu anda sadece İspanya’nın Patriot’ları bizim topraklarımızda, Adana’da. Daha önce Gaziantep’te vardı. Bunları geri gönderebilirler. Şimdi hava savunma sistemine de ihtiyacımız var. Gereğini yapıyoruz ama ihtiyaç da ortada” ifadelerini kullanmıştı.

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