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Trump: Panama Kanalı'nın bize iadesini talep edeceğiz!

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#Abd#Trump#Panama Kanalı
Trump: Panama Kanalının bize iadesini talep edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 11:51

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Panama Kanalı’ndaki ücretleri eleştirerek, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söyledi.

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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Panama Kanalı'nın ABD ticaretinde önemli yeri olduğunu vurguladı.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetti.

Trump, Panama'nın, kanalın kullanımı için fahiş ücret talep ettiğini savunarak, "Ülkemize yönelik tam anlamıyla soygun, derhal sona ermelidir." ifadesini kullandı.

Kanal'ın "yanlış ellere geçmesine izin vermeyeceklerini" aktaran Trump, "Eğer bu cömert jestin hem ahlaki hem de yasal ilkelerine uyulmazsa, o zaman Panama Kanalı'nın bize tam olarak ve hiçbir itiraz olmaksızın geri verilmesini talep edeceğiz." yorumunda bulundu.

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Panama Kanalı Yönetimi'ne göre ABD, 2023'te Panama Kanalı aracılığıyla yaklaşık 125,6 milyon uzun ton yük ihraç etti.

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#Abd#Trump#Panama Kanalı

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