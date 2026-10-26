Trump oyunu kullandı… İran’a mesaj gönderdi

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ABD Başkanı Donald Trump, erken oy kullanma işlemlerinin başladığı gün Florida’da bizzat sandığa giderek oyunu kullandı. Eşi Melania Trump ile birlikte West Palm Beach’teki seçim merkezine giden Trump, Florida’da Cumhuriyetçi adaylara oy verdiğini söyledi. Trump’ın erken oy kullanması, geçmişte bu yöntemi “aptalca” ve “gülünç” olarak nitelendirmesi ve posta yoluyla oy kullanımında yaygın seçim hilesi yapıldığına ilişkin iddiaları desteklemesi nedeniyle de dikkati çekti. Buna rağmen Trump, önceki yıllarda hem erken oy kullanmış hem de posta yoluyla oy vermişti. Gazetecilerin yolsuzlukla ilgili sorularını da yanıtlayan Trump, yolsuzluğun Demokratların kontrolündeki bölgelerde ve şehirlerde yaşandığını savundu. Florida’daki oy verme işleminin ardından Georgia’ya geçen Başkan, Cumhuriyetçi adaylara destek vermek için katıldığı mitingde İran’daki savaşa ilişkin de açıklamalarda bulundu. Trump, “Belki de işi bitirmem gerekecek ya da belki bir anlaşma yaparlar ama emin değilim. Her iki durumda da biz kazanırız” ifadelerini kullandı.

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AFRİKA KÖKENLİLERE HAKARET ETTİ

Georgia’daki mitingde Demokrat Senatör Jon Ossoff’u da hedef alan Trump, Haiti’den gelen göçmenlere geçici koruma statüsü verilmesini öngören yasa tasarısına verdiği desteği eleştirdi. Libya, Yemen, Haiti ve Somali’yi “terörle iç içe ülkeler” olarak nitelendiren Trump, 2018’de göç politikası tartışmaları sırasında kullandığı ve tepki çeken ifadeleri yineledi. ABD’de yaşayan Somalililere yönelik aşağılayıcı ifadeler de kullanan Trump, Somalililerin yüzde 98’inin çalışmadığını ve hırsızlıkla geçindiğini öne sürerken, Amerikalılardan daha iyi koşullarda yaşadıklarını iddia etti ve Somalileri “düşük zekâlı” olarak nitelendirdi. Daha önce Demokrat senatörlerle yaptığı göç politikası görüşmesini de hatırlatan Trump, ABD’nin Norveç, İsveç ve Danimarka gibi ülkeler yerine neden istenmeyen ülkelerden göçmen kabul ettiğini sorguladığını söyledi. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ise bu açıklamalara karşı ülkesinin egemenliğini ve halkının onurunu savunarak ABD ile ilişkilerde karşılıklı saygı mesajı verdi.

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TAHRAN’DAN GÖZDAĞI

İRANLI yetkililer, İsrail’i hedef almakla tehdit ederken ABD’ye de misilleme mesajı verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında İsrail’in “yaşanmaz hale geleceğini” ve bunun bir saatten kısa süreceğini söyledi. Azizi, olası bir çatışmada Dimona Nükleer Santrali ile köprüler, enerji ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıların hedef alınabileceğine işaret eden bir harita paylaştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD’nin İran’da bataklığa saplandığını savunarak, “Düşmana hayal edilemeyecek derecede karşılık vermeye hazırız” dedi.

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‘ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yerel medyaya yaptığı açıklamada son bir buçuk yılda bölgede yaşanan savaşların güvenlik koşullarını değiştirdiğini belirterek, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hürmüz Boğazı’nın yönetimi de eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı. Boğazdaki geçiş güzergâhları ve yönetim biçiminin Umman’la istişare edilerek yeniden ele alınacağını kaydeden Arakçi, İran’a yönelik yeni bir saldırının önceki savaşlardan farklı bir sonuç vermeyeceğini de vurguladı.