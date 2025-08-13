Washington'da zırhlı araç ve askerler sokağa indi: 23 kişi gözaltında! 'Trump yalan söyledi' iddiası ortalığı karıştırdı

Haberin Devamı

Trump’ın “başkentte suç oranlarının arttığı” yönündeki açıklamasından bir gün sonra ABD ordusuna ait zırhlı araçlar Washington'ın merkezi noktalarına ve turistik alanlarına yerleştirildi.

Trump, “Başkentimiz çeteler ve kana susamış suçlular tarafından ele geçirildi” ifadesini kullanarak bu adımı kamuoyuna duyurdu. Başkan, uygulamanın “düzen yeniden sağlanana kadar” devam edeceğini belirtti. Yetkililer, 800 Ulusal Muhafız askerine ek olarak 500 federal güvenlik personelinin de görevlendirilebileceğini kaydetti.

Ulusal Muhafız askerlerinin bazı hükümet binalarının önünde barikatlar kurduğu ve turistlerle fotoğraf çektirdiği görüldü. Bazı bölgelerde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli de devriyelere eşlik etti.

'OTORİTER BASKI' SUÇLAMASI

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, şehirde suçun kontrolden çıktığı yönündeki iddiaları reddetti. Trump'ın başkentte "suçluları" hedef alma planına karşı çıkan Bowser, asker konuşlandırma kararını “otoriter bir baskı” olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi Başkan Trump ise Demokratların yönettiği New York ve Chicago’da da benzer uygulamaları hayata geçirebileceğini söyledi. Demokratlar ise Trump'ın suç istatistikleri konusunda yalan söyleyerek, eyaletlerin iç işlerine karışmak için bahane oluşturduğunu iddia etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Bowser salı günü belediye binasında yaptığı konuşmada Trump’ın kararını eleştirdi. Kararın otoriter baskı anlamına geldiğini savunan Bowser, Washingtonluları Trump'a karşı durma çağrısında bulundu.

Washington sakinlerine seslenen Bowser, "Şehrimizi korumaya, irademizi korumaya ve bu adamın karşısına geçip Demokrat bir Meclis seçtiğimizi teyit etmeye çağırıyorum. Böylece bu otoriter baskıya bir set çekebiliriz" ifadelerini kullandı.

TRUMP YALAN İSTATİSTİKLER PAYLAŞTI

Trump, Washington'un federal yönetim tarafından devralınarak güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve suçluların temizleneceğini açıklarken, başkentin rekor seviyede şiddet suçlarıyla boğuştuğunu dile getirdi.

NYT'nin yayınladığı resmi verilere göre, Washington’da şiddet suçları 2023 yılında zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçti. Trump'ın paylaştığı rakamların 2023 verilerine yakın olduğunu aktaran NYT, ABD Başkanı'nın gerçek verileri gizleyerek kararını kabul ettirebilmek için suç istatistikleri hakkında yalan söylediğini öne sürdü.

Metropolitan Polis verileri, geçen yıl suç oranlarının yüzde 35 azalarak son otuz yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Buna karşın Polis Sendikası Başkanı Gregg Pemberton, bu verilerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Pemberton, polis departmanını suç istatistiklerini kasıtlı olarak manipüle etmekle suçladı.

FBI verileri ise 2024 yılında başkentte suç oranlarında yüzde 9’luk bir azalma olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan Washington'da cinayet oranlarının ülke ortalamasının üzerinde olduğu da kayıtlara geçti.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, federal güvenlik birimlerinin görev yaptıkları ilk gecede 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Leavitt, operasyonların cinayet, silahla işlenen suçlar, uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar, takip, dikkatsiz araç kullanma ve benzeri suçlara yönelik olduğunu belirtti.

Leavitt, önümüzdeki ay boyunca yasa ihlallerine karışan tüm şiddet suçlularının yakalanacağını öne sürerek, “Bu sadece bir başlangıç” diye konuştu.

FBI Direktörü Kash Patel, gözaltına alınanların yaklaşık yarısında FBI ajanlarının doğrudan görev aldığını bildirdi. Federal güvenlik güçleri, yerel polisle koordineli şekilde operasyonları sürdürüyor.

BELEDİYE VE POLİS DESTEKLEMİŞTİ

Washington Belediye Başkanı Bowser ve Metropolitan Polis Şefi Pamela Smith, Trump'ın planını duyurmasının ardından federal makamlarla ortak hedefler konusunda mutabık olduklarını ifade etmişti. Bowser, Adalet Bakanı Pam Bondi ile yaptığı görüşmenin ardından, “Önceliğimiz, mevcut federal personelden en iyi şekilde yararlanmak” demişti.

Metropolitan Emniyet Müdürü Smith ise “Yasadışı silahları kentten temizlemek için daha güçlü bir güvenlik ağına ihtiyaç var” sözleriyle sürece destek vermişti.

SİLAHLI SALDIRI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılması kararı, pazartesi gecesi Beyaz Saray’a yaklaşık bir mil uzaklıktaki Logan Circle bölgesinde meydana gelen silahlı saldırının ardından alındı. Olayda bir kişi yaşamını yitirmiş, silahlı saldırgan kaçmaya çalışırken polisle çatışmaya girmişti.

Yerel basın, bu saldırının Washington’da bu yıl kayda geçen 100. cinayet olduğunu duyurdu. Polis, şüphelinin siyah tişört giydiğini ve bir tüfek taşıdığını bildirdi.

Saldırı sonrası ABD Gizli Servisi, Başkan’ın konutunun çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

ULUSAL MUHAFIZLAR

Ulusal Muhafızlar, ABD’nin federal ve eyalet düzeyinde görev yapan askeri yedek gücünü oluşturuyor. 1903 yılında kurulan bu birlikler, barış zamanında eyalet valilerinin, savaş veya olağanüstü durumlarda ise ABD Başkanı’nın emriyle görevlendirilebiliyor. Ulusal Muhafızlar, doğal afetlerden iç güvenlik olaylarına kadar geniş bir görev alanına sahip bulunuyor. Birlikler, sel, yangın ve kasırga gibi afetlerde kurtarma ve yardım faaliyetlerinde aktif rol üstleniyor.

İç güvenlik kapsamında isyan, protesto ve kamu düzeninin bozulduğu durumlarda da devreye giriyor. ABD’de her eyaletin kendi Ulusal Muhafız birliği bulunuyor ve bu birlikler gerektiğinde federal güçlerle koordineli şekilde çalışıyor.

Ulusal Muhafızlar'ın personeli, hem sivil yaşamlarını sürdüren gönüllülerden hem de profesyonel askerlerden oluşuyor. Ulusal Muhafızlar, yurt dışında da askeri operasyonlara destek vermek üzere görevlendirilebiliyor. Birlikler, ABD’nin savunma stratejisinde hem esnek hem de hızlı müdahale kapasitesiyle önemli bir yer tutuyor. Geçmişte birçok kritik olayda sahaya çıkan Ulusal Muhafızlar, ülke genelinde kamu güvenliği ve acil durum yönetiminde kilit rol oynuyor.