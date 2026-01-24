Trump 'önemli rolü var' dedi: Venezuela'da kullanılan gizli silahı açıkladı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıda "discombobulator" adını verdiği yeni silahın kullanıldığını açıkladı.

Bu silahın "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" söyleyen Trump, silah hakkında konuşmasının yasak olduğunun altını çizdi ve "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından alıntılanan bir sosyal medya paylaşımında, Venezuelalı bir güvenlik görevlisinin saldırıya ilişkin yaşananları anlattığı öne sürülmüştü.

"Tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını" ileri süren ismi verilmeyen güvenlik görevlisi, "çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey" algıladığını ve "kafası patlayacakmış gibi hissettiğini" iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.