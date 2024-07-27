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Trump Netanyahu’yu evinde ağırladı

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#Trump#ABD-İsrail
Trump Netanyahu’yu evinde ağırladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaklaşık dört yıl sonra Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile de bir araya geldi. Netanyahu ve eşi Sara’yı kapıda karşılayan Trump, Netanyahu ile basına samimi fotoğraflar verdi.

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Görüşmede, Ortadoğu ve Gazze’deki son durum ile ABD-İsrail ilişkilerinin ele alındığı bildirildi. Amerikan medyasına yansıyan görüntülerde Trump kendisinin İsrail için en fazla şey yapan ABD başkanı olduğunu savunarak, Biden yönetimine yüklendi. Kamala Harris’in Netanyahu ile görüşmesinden sonra söylediklerini eleştiren Trump, “Onun sözleri saygısızcaydı. Bir Yahudi ona (Harris’e) nasıl oy verir bilmiyorum ama onlara kalmış” dedi. Trump yönetimi Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmiş ve ABD büyükelçiliğini bu kente taşımış, ayrıca bazı Arap ülkeleri ve İsrail arasında normalleşme öngören İbrahim Anlaşmaları’na arabulculuk etmişti.

Trump Netanyahu’yu evinde ağırladı

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Trump, Netanyahu’ya iki hafta önceki suikast girişiminde yaralanan kulağını gösterdi.

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#Netanyahu#Trump#ABD-İsrail

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