Trump Netanyahu’yu evinde ağırladı

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Görüşmede, Ortadoğu ve Gazze’deki son durum ile ABD-İsrail ilişkilerinin ele alındığı bildirildi. Amerikan medyasına yansıyan görüntülerde Trump kendisinin İsrail için en fazla şey yapan ABD başkanı olduğunu savunarak, Biden yönetimine yüklendi. Kamala Harris’in Netanyahu ile görüşmesinden sonra söylediklerini eleştiren Trump, “Onun sözleri saygısızcaydı. Bir Yahudi ona (Harris’e) nasıl oy verir bilmiyorum ama onlara kalmış” dedi. Trump yönetimi Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmiş ve ABD büyükelçiliğini bu kente taşımış, ayrıca bazı Arap ülkeleri ve İsrail arasında normalleşme öngören İbrahim Anlaşmaları’na arabulculuk etmişti.

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Trump, Netanyahu’ya iki hafta önceki suikast girişiminde yaralanan kulağını gösterdi.