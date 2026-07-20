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Trump: Netanyahu ABD’de tutuklanmayacak

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Netanyahu#Tutuklama
Trump: Netanyahu ABD’de tutuklanmayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 21:12

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki açıklamasına cevap vererek, "Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kenti ziyaret etmesi halinde tutuklanması gerektiğini söylemesinin ardından açıklamada bulundu. Trump, "Binyamin Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Kendisi, kısa süre önce 52 bin masum protestocuyu öldüren ve son 47 yıldır Amerikalı askerler ile diğer insanları öldüren İran'a karşı mücadele ediyor. Tutuklanması gerekenler, İran'ı eşi benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişilerdir. Bu mesele, önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözülmüş olmalıydı" dedi.

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#Trump#Netanyahu#Tutuklama

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