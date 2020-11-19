Trump ne yapmaya çalışıyor? Asker çekme kararı ABD’yi karıştırdı

3 Kasım başkanlık seçimi sonuçlarını kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan ve Irak’tan asker çekme talimatı, kendi partisindeki önemli isimler tarafından yüksek sesle eleştiriliyor. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell planın bir hata olduğunu söyledi. Birçok konuda Trump’ın ateşli bir destekçisi olduğu bilinen McConnell, Başkan’ın makamdan ayrılmadan önce savunma ve dış politika konusunda deprem yaratacak adımlar atmaması gerektiğini söyledi. Henüz, rakibi Joe Biden’ın seçim zaferini kabul etmeyen Trump’ın görevden ayrılmadan önce başkanlık yetkileri ölçüsünde bazı kritik adımlar atmak istediği konuşuluyor. Bununla beraber, son asker çekme planında Suriye’deki Amerikan askeri varlığından hiç söz edilmemesi dikkat çekiyor. ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, kısa süre önce yaptığı açıklamada Suriye’den çekilmenin söz konusu olmadığını, hatta bilinçli olarak ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı hakkında yönetime yanıltıcı bilgiler verdiklerini itiraf etmişti.

‘VİETNAM GİBİ OLUR’

The Hill haber sitesinin aktardığına göre McConnell, “Erken bir çekilme, Barack Obama’nın 2011’de Irak’ta yaptığından daha kötü sonuçları beraberinde getirir. Bu, ABD’nin 1975’te Saigon’dan (Vietnam) çekilmesi gibi olur. Afganistan’daki partnerlerimizi terk ediyor oluruz” ifadelerini kullandı. ABD’nin Afganistan’da 4 bin 500, Irak’ta ise 3 bin askeri bulunuyor. Trump’ın Afganistan’daki ABD nüfuzunu azaltmasının Taliban’ı güçlendirmesi olası. ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller’ın, Afganistan ve Irak’taki asker sayısını 15 Ocak 2021’e kadar 2 bin 500’e düşüreceklerini açıklamasının ardından, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Beyaz Saray’da gazetecilere konuştu. O’Brien, Başkan Donald Trump’ın 4 yıl önce göreve geldiğinde ülkenin içinde bulunduğu “sonu gelmeyen savaşları bitirme” sözü verdiğini anımsatarak, bugünkü asker çekme kararı ile bu sözü yerine getirdiklerini vurguladı. O’Brien, konuya ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptığını da aktardı.

NATO MEMNUN DEĞİL

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önceki gün ABD’nin Afganistan’daki asker sayısını azaltma kararı hakkında, “Erken veya koordinesiz ayrılmanın bedeli çok yüksek olabilir” açıklamasını yapmıştı. Stoltenberg, “Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’dayız ve hiçbir NATO üyesi gerekenden daha uzun kalmak istemiyor. Ama aynı zamanda erken veya koordinesiz ayrılmanın bedeli çok yüksek olabilir. Afganistan bir kez daha uluslararası teröristlerin saldırılarını planlayacağı ve organize edeceği bir platform olma riski taşıyor. DEAŞ da Suriye ve Irak’ta kaybettiği terör devletini Afganistan’da tekrar kurabilir. Şu anda Afganistan’da 12 binden az NATO askeri bulunuyor. Bunların yarısından çoğu Amerikan askeri değil. ABD asker çekse de NATO, Afgan güvenlik güçlerini eğitme, danışmanlık ve yardım misyonuna devam edecektir” demişti.

TEPKİ ÇEKEN İRAN PLANI

Asker çekme planının yanı sıra, Trump’ın 20 Ocak 2021’de görevi devretmeden İran’ı vurmak istediği iddiaları da Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oluyor. New York Times gazetesinin haberine göre, konu geçen hafta Oval Ofis’teki bir toplantı sırasında gündeme geldi. Gazeteye göre, görev süresinin dolmasına haftalar kala İran’daki bir nükleer tesisi bombalamak isteyen Başkan Trump’ı, diğer üst düzey yetkililer engelledi.

‘SEÇİMDE HİLE YAPILDI’ İDDİASINI REDDEDİNCE KOVULDU





ABD Başkanı Donald Trump’ın “seçimde hile yapıldığı” iddialarına, bu yönde hiçbir kanıt olmadığı gerekçesiyle karşı çıkan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (Cisa) Başkanı Chris Krebs görevden alındı. Başkan Donald Trump, konuya ilişkin Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Chris Krebs’in 2020 seçimleriyle ilgili yaptığı açıklama son derece asılsızdı, seçimlerde çok büyük usulsüzlükler ve hile var; ölülerin oy kullanması, sandık gözetmenlerinin seçim merkezlerine alınmaması, oy kullanma makinelerinde Trump’ın oylarını Biden’a aktaran arızalar, geç oy kullanımı ve daha birçok şey dahil. Bu sebeple şu andan itibaren geçerli olmak üzere Chris Krebs’in Cisa’daki görevine son verildi” ifadelerini kullandı.