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Trump, Nassau ve Zagreb büyükelçi adaylarını açıkladı

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#Abd#Trump#Büyükelçi
Trump, Nassau ve Zagreb büyükelçi adaylarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 09:45

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Herschel Walker'ı Nassau Büyükelçisi, Nicole McGraw'ı da Zagreb Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyurdu.

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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni büyükelçi adaylarını duyurdu.

Eski senato adayı Walker'ın "başarılı bir iş insanı", "hayırsever" ve üniversite futbolu tarihindeki en prestijli ödül olarak kabul edilen "Heisman Kupası"nı kazananlardan olduğunu belirten Trump, onu ABD'nin Nassau Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

Trump, bir başka paylaşımında da ABD'nin Zagreb Büyükelçiliğine aday olarak seçtiği McGraw için "Hayırsever, iş insanı ve dünya çapında tanınan bir sanat koleksiyoncusudur." ifadelerini kullandı.

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını senatonun onaylaması gerekiyor.

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#Abd#Trump#Büyükelçi

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